Le Royaume-Uni battu par des vents de 100 mph alors que la tempête Arwen fait au moins un mort

La tempête Arwen a causé des perturbations dans tout le Royaume-Uni, entraînant des coupures de courant et de graves retards de voyage (Photo : Backgrid/PA/Eamonn et James Clarke)

La Grande-Bretagne a ressenti toute la force de la tempête Arwen avec des rafales de près de 100 milles à l’heure qui ont frappé certaines parties du pays.

Un père de quatre enfants a été tué dans le comté d’Antrim, en Irlande du Nord, lorsqu’un arbre a été renversé par des vents violents et est tombé sur sa voiture.

Des bâtiments ont été endommagés dans tout le pays, avec des rafales atteignant 98 mph à Brizlee Wood, dans le Northumberland.

La tempête était si préoccupante que le Met Office a émis un rare avertissement météo rouge pour les zones côtières du nord-est.

Bien que cet avertissement ait expiré tôt ce matin, des avertissements orange et jaune pour le vent restent en place dans tout le pays.

La première victime de Storm Arwen a depuis été nommée le directeur Francis Lagan, qui aurait la quarantaine.

Il aurait voyagé avec sa femme et ses enfants lorsque l’arbre a heurté son véhicule.

Une maçonnerie a été renversée et est tombée sur une voiture à Roker, Sunderland alors que des vents violents s’abattaient sur la Grande-Bretagne (Photo: PA)



Un camion renversé par des vents violents bloque l’A179 près de Hartlepool, dans le comté de Durham (Photo: PA)



Une femme brave le temps maussade de la nuit dernière alors qu’elle se promène dans le centre-ville de Manchester (Photo: Eamonn et James Clarke)

Rendant hommage sur Facebook, le club de sport local Watty Graham, An Gleann, a déclaré: “ Un grand homme de club, entraîneur, directeur, collègue, mentor, ami mais plus important encore, un fils, un frère, un mari et un papa fantastiques.

« En tant que club et communauté, nous resterons forts avec la famille Lagan dans les jours, les semaines et les mois à venir. »

La vitesse du vent a atteint 87 mph à Orlock Head, dans le comté de Down, 78 mph à Inverbervie, au nord-est de l’Écosse et 77 mph à Aberporth, au Pays de Galles.

Les routes ont été fermées par des débris tombés dans les régions les plus touchées de l’Écosse, tandis que les services ferroviaires LNER au nord de Newcastle ont également été interrompus, avec des vents violents, de fortes pluies et des chutes de neige arrivant de vendredi après-midi.

Le Met Office a averti que le nord-est de l’Angleterre, le nord-ouest de l’Angleterre, le Yorkshire, les West Midlands et les East Midlands connaîtront un temps froid jusqu’à lundi.

Des bâtiments et des véhicules ont été endommagés par la tempête de l’Atlantique qui a balayé le pays (Photo: PA)



La tempête Arwen souffle une caravane dans un jardin à Dundee, en Écosse (Photo : Backgrid)



Un arbre tombe sur une voiture à Wallasey Village, le Wirral (Photo : Backgrid)

Le match de rugby à XV de Premiership entre les Newcastle Falcons et les Worcester Warriors a été reporté à samedi soir pour des raisons de sécurité.

Et dans le nord du Pays de Galles, ITV a été obligé de pré-enregistrer l’épisode en direct de vendredi soir de I’m A Celebrity … Get Me Out Of Here! au milieu des inquiétudes, notamment que le mauvais temps interférerait avec la diffusion autour du château de Gwrych.

Le service d’incendie et de secours du Merseyside a déclaré qu’il avait été confronté à un « grand » nombre d’incidents vendredi soir « causés par les conditions météorologiques actuelles, notamment de nombreux arbres tombés et des toits arrachés de structures ».

Pendant ce temps, les services ScotRail ont été interrompus entre Édimbourg et Glasgow Queen Street, Dunblane et Stirling après qu’une grange a été soufflée sur la ligne près de Polmont, près de Falkirk.

Le Met Office a qualifié les conditions d' »horribles » et les gens ont également signalé des coupures de courant.

Plus : Météo



Northern Powergrid a déclaré que de violents coups de vent avaient causé des coupures de courant pour plus de 55 000 clients, principalement dans les régions de Northumberland, du comté de Durham et de Tyne and Wear.

Les images montraient des vents hurlants soulevant la mer du Nord à Fraserburgh, dans l’Aberdeenshire, et des chutes de neige ailleurs, notamment à Redcar, dans le Yorkshire et à Whitley Bay, dans le Northumberland.

La police de l’autoroute du Nord-Ouest a déclaré qu’environ 120 camions étaient « coincés dans la neige » sur la M62 aux jonctions 21 et 22 et a exhorté les automobilistes à éviter la zone.

En tweetant des photos de l’autoroute recouvertes de blanc, ils ont déclaré que des chasse-neige avaient été déployés.

Un communiqué du Met Office a déclaré: « Les gens devraient rester à l’écart de la côte car les vagues et les débris sont un danger pour la vie. »

