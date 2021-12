12/07/2021 à 00:37 CET

PE

Le ministre britannique de la Santé, Sajid Javid, a alerté ce lundi que les autorités sanitaires britanniques ont vérifié iInfections de la variante omicron SRAS-CoV-2 dans plusieurs régions d’Angleterre qui ne sont pas liées aux voyages à l’étranger, ce qui signifie qu’il existe déjà une transmission communautaire.

Dans une intervention devant la Chambre des communes, Javid a détaillé que les autorités sanitaires britanniques ont dénombré 261 cas de variante en Angleterre, 71 en Écosse et quatre au Pays de Galles.

En outre, il a indiqué que la période d’incubation avec l’omicron pourrait être plus courte que celle enregistrée avec la variante delta du virus, bien qu’il ait reconnu qu’il n’y a toujours pas d’informations claires sur si la nouvelle mutation génère une maladie plus grave ou est plus résistant aux vaccins.

Ainsi, il a admis que, pour l’instant, les autorités ne peuvent pas être sûres si omicron a le potentiel de tronquer la voie du retour à la normalité, selon Sky News. Pendant ce temps, le Ministère britannique de la Santé a enregistré 51 459 autres cas de COVID-19 au cours des dernières 24 heures, en plus de 41 décès dus à la maladie. Ainsi, les totaux sont passés à 10 515 239 et 145 646, respectivement.

Masque dans les transports en commun

Le gouvernement du Royaume-Uni a annoncé dimanche que tous les voyageurs arrivant en Angleterre à partir de mardi devront présenter un test négatif pour COVID-19, un durcissement des restrictions que les autorités justifient par l’expansion de la variante omicron.

Le Parlement britannique a approuvé la réintroduction de la utilisation obligatoire du masque dans les transports en commun et les commerces en Angleterrea, dans le cadre d’une aggravation de la situation pandémique dans le pays européen et au vu des inquiétudes suscitées par le variant omicron. Le Royaume-Uni a aboli le port obligatoire du masque, et le reste des restrictions imposées par la pandémie, le 19 juillet.

Le nombre élevé de contagions de COVID-19[feminineque les autorités sanitaires britanniques ont régulièrement constaté ces dernières semaines a conduit les experts à demander au gouvernement d’introduire des mesures restrictives pour freiner la propagation de la maladie.

Le gouvernement britannique a fait confiance au développement de la pandémie dans le pays et à la levée des restrictions pour contenir sa progression vers le plan de vaccination contre le COVID-19. Depuis ce lundi, 81% de la population britannique a le programme de vaccination complet.