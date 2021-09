Le Royaume-Uni contraint d’allumer une centrale au charbon alors que Poutine met la pression sur l’approvisionnement en gaz de l’UE – la crise se profile | Sciences | Nouvelles

in

L’accord – conclu entre le dirigeant russe et la chancelière allemande Angela Merkel – verra le gaz contourner la Pologne et l’Ukraine au profit de l’Allemagne. Mais maintenant, M. Poutine serre la vis sur Berlin, dans l’espoir d’éviter qu’ils mettent en œuvre le droit de l’UE dans l’ensemble du système. Bien que le Royaume-Uni ne soit pas une cible directement visée par la restriction du Kremlin, le pays a maintenant été contraint d’utiliser d’anciennes méthodes pour se remettre sous tension. Avec des prix du gaz déjà à un niveau record cet été, cela signifie que plus de charbon était déjà brûlé pour répondre aux demandes d’énergie.

Le froid du début d’année a vu de nombreux autres pays puiser dans leurs réserves de gaz, ce qui a fait grimper les prix.

Cela n’a pas été aidé par le fait que les parcs éoliens ne peuvent toujours pas générer autant de vent que d’habitude en raison de la météo automnale.

Mais ce qui aggrave la situation, c’est la menace d’une crise d’approvisionnement en gaz, car la Grande-Bretagne achète une grande partie du gaz russe via les Pays-Bas.

Une ancienne centrale à charbon a maintenant été mise en service dans le Lincolnshire, connue sous le nom de West Burton A, qui était auparavant en veille.

Cela survient après qu’un porte-parole de National Grid ESO a déclaré qu’il y avait eu une période de trois jours sans que le charbon soit utilisé pour l’énergie à la mi-août.

L’organisation en charge de l’équilibrage de l’approvisionnement en électricité du Royaume-Uni a confirmé que le charbon fournissait désormais trois pour cent de l’électricité nationale.

Le charbon a contribué à 1,6 % du mix électrique du Royaume-Uni en 2020.

C’est une baisse de 25 % par rapport à il y a cinq ans.

Mais les jeux politiques de M. Poutine pourraient faire dérailler ces progrès.

« Selon les conditions du système, certaines sources d’alimentation peuvent mieux répondre à une exigence d’équilibrage que d’autres. La solution la plus rentable pour assurer un fonctionnement sûr et sécurisé du système sera donc recherchée. »

Tom Greatrex, directeur général de la Nuclear Industry Association, a déclaré que la décision de réintroduire une autre centrale à charbon a mis en évidence le besoin urgent d’investir dans davantage de centrales nucléaires.

Il a déclaré: “Sinon, nous continuerons à brûler du charbon comme solution de repli et nous serons bien en deçà de nos ambitions nettes zéro.”