Une pieuvre ou un homard peut-il ressentir de la douleur et de l’angoisse ? Le Royaume-Uni dit que oui, et cela change complètement sa relation avec nous.

Ont une étrange relation avec la Nature. Nous prenons soin de nos animaux comme s’ils étaient nos enfants, et la plupart des êtres humains respectent la Nature et essaient de lui faire du mal le moins possible… tant que cela n’interfère pas avec leurs intérêts…

Mais en même temps nous sommes insensibles et cruels lorsqu’il s’agit de sacrifier des animaux pour de la nourriture. Et nous nous comportons comme de vrais sadiques avec des espèces comme le poulpe ou le homard, que nous cuisons vivants ou découpés en morceaux avant de se suicider.

Au début de l’année, le Royaume-Uni a adopté une nouvelle loi sur la protection des animaux, énumérant tous les animaux vertébrés en tant qu’animaux sensibles. Désormais, cette catégorie comprend les premiers animaux invertébrés : poulpe, homard et crabe.

Sans les efforts déployés par les biologistes et les autorités espagnoles au cours des 30 dernières années, le lynx ibérique n’existerait plus aujourd’hui. La même chose se serait produite avec 47 autres espèces d’animaux dans le reste du monde.

Qu’est-ce que cela signifie pour un animal d’être sensible? Il veut dire que a la capacité d’éprouver de la douleur, de l’angoisse ou du mal.

La London School of Economics and Political Science (LSE) a passé en revue plus de 300 études réalisées sur la capacité à ressentir de certains animaux marins.

Il a conclu qu’il existe des « preuves scientifiques solides » que le poulpe, le homard et le crabe peuvent ressentir de la douleur et de la détresse, et c’est pourquoi ils seront inclus dans la nouvelle loi.

Cela signifie-t-il que désormais ce coquillage ne peut plus être consommé ? En Espagne, il existe une culture des fruits de mer très établie, et pourrait supposer un coup dur économique dans les communautés côtières comme la Galice ou la Cantabrie.

Par chance, cette nouvelle loi n’affectera pas la consommation. Après tout, les animaux vertébrés tels que les vaches ou les porcs sont considérés comme des animaux sensibles depuis des années et continuent d’être consommés.

Mais ça va changer la façon dont les fruits de mer sont abattus au Royaume-Uni pour consommer.

Les pratiques telles que la cuisson de coquillages vivants, la coupe des pattes et d’autres parties du corps avant la mort de l’animal, ou l’immersion dans l’eau douce (choc osmotique) seront interdites.

Bref, comme c’est le cas pour les animaux vertébrés destinés à la consommation, le poulpe, le homard et le crabe devront être abattus selon des méthodes éthiques, provoquant une douleur minime, avant de les démembrer ou de les cuire.

Bien sûr, il s’agit d’une loi locale et ne concerne que le Royaume-Uni. Mais nous verrons quel impact cela a sur les autres pays. preuves scientifiques solides, de quoi ces coquillages sont des animaux sensibles.