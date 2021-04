Le Royaume-Uni découvre 25 nouveaux cas de caillots sanguins après le jab de Covid, mais les experts disent que c’est sûr

Les 30 rapports sont sur plus de 18 millions de doses (Photo: AP / James Heilman MD)

Le régulateur britannique de la santé a identifié 30 cas de caillots sanguins rares chez des personnes qui avaient récemment reçu le vaccin contre le coronavirus AstraZeneca.

Cependant, les responsables de la santé ont insisté sur le fait qu’il était toujours sûr, avec le risque associé à ce type de caillot sanguin « très faible » et les avantages des vaccins contre Covid-19 continuant à « l’emporter sur les risques ».

L’Agence de régulation des médicaments et des soins de santé (MHRA) a révélé les derniers chiffres hier soir.

Il a déclaré qu’il y avait eu 30 rapports jusqu’au 24 mars inclus, soit 25 de plus que ce qui avait été annoncé plus tôt ce mois-ci.

Parmi ceux-ci, 22 étaient de la thrombose du sinus veineux cérébral extrêmement rare, et 8 étaient d’autres événements de coagulation associés à des plaquettes sanguines basses.

Ce nombre est sur un total de 18,1 millions de doses administrées au Royaume-Uni, soit un taux d’environ une sur 600 000.

La MHRA a déclaré qu’il n’y avait aucun rapport parmi les personnes ayant reçu le vaccin Pfizer / BioNTech.

Les craintes concernant la sécurité du vaccin ont conduit certains pays à restreindre l’utilisation du vaccin AstraZeneca tandis que d’autres ont repris les inoculations, alors que les enquêtes sur les rapports de caillots sanguins rares et parfois graves se poursuivent.

La MHRA a déclaré: « Notre examen rigoureux des rapports britanniques sur un type rare et spécifique de caillot sanguin est en cours.

« Jusqu’au 24 mars inclus, nous avons reçu 22 rapports de thrombose du sinus veineux cérébral (CVST) et 8 rapports d’autres événements de thrombose avec faible taux de plaquettes, sur un total de 18,1 millions de doses de vaccin COVID-19 AstraZeneca administrées à cette date . Il n’y a eu aucun rapport concernant le vaccin Pfizer / BioNTech.

«Sur la base de cet examen en cours, les avantages des vaccins contre le COVID-19 continuent de l’emporter sur tous les risques et vous devriez continuer à vous faire vacciner lorsque vous y êtes invité.

Il n’y a toujours aucune preuve que les vaccins sont à l’origine des événements de caillot sanguin et le lien entre les deux, le cas échéant, n’est toujours pas clair.

Les experts de certains pays ont suggéré que la condition est la plus courante chez les femmes. Cependant, jusqu’à présent, tous les cas au Royaume-Uni concernaient des hommes.

De plus, la fréquence des cas ne semble pas augmenter proportionnellement au déploiement de nouveaux vaccins.

