Le Royaume-Uni devrait-il commencer à expédier des vaccins aux pays qui en ont besoin avant la fin du mois ? SONDAGE | Monde | Nouvelles

Au Royaume-Uni, 69,1 pour cent de la population ont reçu leur première dose. Alors que les États-Unis ont administré le vaccin à une plus petite proportion de leur population à 56,2 pour cent, ils continuent de distribuer environ 13 pour cent de leurs vaccins – plus que tout autre pays dans le monde.

Le président Joe Biden a déclaré : « Nous devons aider à lutter contre la maladie dans le monde pour assurer notre sécurité ici chez nous et faire ce qu’il faut pour aider les autres. »

En mai, l’Unicef ​​a signalé que le Royaume-Uni aurait pu faire don de 100 millions de ses doses de vaccins sans interrompre son déploiement national. Cela signifie que la Grande-Bretagne avait suffisamment de vaccins pour vacciner complètement chaque adulte au Royaume-Uni – avec un troisième rappel en plus pour les groupes à haut risque – et aurait encore eu 100 millions de dollars de réserve.

Bien que le Royaume-Uni ait été accusé de « thésaurisation de vaccins », le Premier ministre Boris Johnson s’est opposé au don immédiat de vaccins jusqu’à ce que la population britannique soit protégée.

Avant le sommet du G7 le 11 juin, le scientifique de haut niveau Sir Jeremy Farrar et le directeur exécutif de l’Unicef ​​UK Steven Waugh ont publié une lettre ouverte à M. Johnson appelant le Premier ministre à «faire preuve d’un leadership historique» en faisant don de 20% des vaccins Covid du Royaume-Uni. à d’autres nations.

La lettre disait : « Il y a trois mois, vous avez fièrement promis que le Royaume-Uni partagerait les vaccins avec le monde. Maintenant, nous vous demandons de transformer cet engagement en réalité.

« Le déploiement de la vaccination au Royaume-Uni a été un succès phénoménal et a déjà sauvé d’innombrables vies.

« Pourtant, dans le monde, trop de pays manquent encore de doses pour protéger les personnels de santé et les plus vulnérables.

« Le monde ne sera pas en sécurité tant qu’un seul pays lutte encore contre le virus. Ne pas agir maintenant risque d’annuler nos progrès durement gagnés.

« Tant que le virus continuera à circuler, il continuera à muter. »

En réponse, M. Johnson a annoncé que le Royaume-Uni ferait don de 100 millions de doses de vaccin excédentaires au monde au cours de l’année prochaine, mais ce déploiement n’a pas encore commencé.

LIRE LA SUITE: L’UE honteuse alors que Biden accélère ses exportations de vaccins vers l’Asie

En mai, un porte-parole du gouvernement a déclaré : « Nous nous sommes engagés en février à envoyer les doses excédentaires de l’approvisionnement du Royaume-Uni au pool d’approvisionnement de Covax et aux pays dans le besoin une fois qu’elles seront disponibles.

“Pour le moment, nous parcourons la liste des priorités du Royaume-Uni pour notre déploiement national et nous n’avons pas de doses excédentaires mais … nous garderons cela à l’étude.”

Il y a un mois, les vaccins au Royaume-Uni étaient ouverts à toutes les personnes de 20 ans et plus, et toutes les personnes de 16 ans et plus devraient se voir proposer un vaccin d’ici septembre.

Est-il juste de conserver 100 pour cent du stock de vaccins du Royaume-Uni alors que les groupes d’âge les plus vulnérables se sont vu offrir le vaccin ? Dites-nous ce que vous pensez.