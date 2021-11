Depuis samedi, le fournisseur de gaz public russe Gazprom ne livre plus de gaz à l’Allemagne via son gazoduc Yamal via la Pologne. Et depuis dimanche, le géant gazier de Poutine ne transporte que moitié moins de gaz via l’Ukraine vers l’Autriche et le sud de l’Allemagne.

La situation devient de plus en plus critique pour les consommateurs allemands et européens, le manque d’approvisionnement faisant monter les prix.

La crise des prix du gaz devient rapidement un enjeu majeur pour l’Union européenne.

À l’approche d’un hiver froid, la gestion de la situation est considérée comme un « test décisif » pour la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen.

La Russie a par le passé nié avoir manipulé les approvisionnements, déclarant qu’elle avait toujours respecté les accords contractuels et les quotas.

Maintenant, le Premier ministre Boris Johnson a été invité à régler la crise énergétique britannique avant de devoir compter sur la Russie.

Un lecteur d’Express.co.uk, cbickers, a écrit : « Je sais, comptons sur notre approvisionnement en gaz de notre pire ennemi.

« Non, ce ne sera pas un risque pour la sécurité.

« Les dirigeants idiots, les idiots absolus. »

LIRE LA SUITE: Près de 200 pays acceptent d’éliminer progressivement le charbon dans l’engagement de la COP

« Cela fait beaucoup de bruit à vide. »

D’autres ont exhorté la Grande-Bretagne à devenir plus autosuffisante en matière d’énergie.

Do da a écrit: « J’espère que cela met en évidence l’importance de combien le Royaume-Uni a besoin d’être autosuffisant en matière d’énergie. »

Le chou en chef, hiden Biden, a fait écho: « En fin de compte, c’est du gaz russe, ils n’ont pas à le vendre à quelqu’un qu’ils ne veulent pas.

« C’est pourquoi le Royaume-Uni doit devenir indépendant de l’énergie dès que possible.

« Pas ces déchets renouvelables coûteux et peu fiables.

« Rouvrir ces mines de charbon, commencer à craquer, forer et construire des centrales nucléaires. »

Ron de York a ajouté : « Cela ne fait que souligner la folie de s’appuyer sur des fournisseurs d’énergie étrangers.

« Réveillez Johnson et rendez le Royaume-Uni autosuffisant. »

Thor’s Hammer a écrit : « Poutine a coupé l’alimentation en gaz il y a 24 heures et les Allemands n’ont encore rien remarqué.

« Il reste maintenant à voir si Poutine veut toujours être payé pour du gaz ‘non livré’. »