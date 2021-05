Le Royaume-Uni doit se mobiliser alors que l’UE devance le Brexit Grande-Bretagne sur les marchés du Commonwealth | Politique | Nouvelles

Dans un rapport percutant, l’Independent Business Network (IBN) présidé par John Longworth a mis au défi Boris Johnson et la secrétaire au commerce international Liz Truss de créer de nouveaux accords commerciaux de référence et d’accorder aux pays africains un traitement préférentiel pour conquérir les marchés à la croissance la plus rapide au monde. Le rapport IBN montre que la région subsaharienne, qui abrite 18 des 50 économies à la croissance la plus rapide au monde, offre une croissance économique énorme pour la Grande-Bretagne si elle peut maximiser ses liens à travers le Commonwealth et ses liens historiques. Le rapport note que la population jeune croissante de la région, l’économie en plein essor et la classe de consommateurs en expansion offrent des opportunités commerciales mutuelles pour une Grande-Bretagne indépendante.

De 2000 à 2018, le PIB de la région est passé de 9,7 milliards de dollars à 1,7 billion de dollars.

Cependant, l’IBN a averti que le néo-colonialisme agressif de la Chine menace la prospérité britannique et pourrait empêcher d’importants accords commerciaux.

En plus de cela, il avertit que la présence du Royaume-Uni dans la région diminue et est désormais à la traîne par rapport aux principales économies concurrentes de l’Union européenne.

Selon le rapport, des recherches menées par l’OMC et la Commission de statistique des Nations Unies ont révélé qu’entre 2000 et 2018, la part en pourcentage du Royaume-Uni dans la valeur totale des marchandises importées dans la région a chuté de 7,05 % à 2,54 %.

Au cours de la même période, la Chine est devenue la puissance commerciale dominante dans la région. Au cours des deux dernières décennies, la Chine a dépassé les États-Unis en tant que puissance commerciale dominante, avec une part en pourcentage de la valeur totale des marchandises six fois supérieure à celle du Royaume-Uni.

Les conclusions du rapport font suite à un sommet clé à Paris organisé par Emmanuel Macron et auquel ont participé des représentants commerciaux des pays du G7 pour discuter du soutien financier aux pays africains après la pandémie.

Les six recommandations du rapport au gouvernement comprennent une politique visant à donner la priorité au développement de relations commerciales plus larges et plus approfondies à travers l’Afrique subsaharienne.

Il suggère de reconduire les politiques actuelles de l’UE en matière de commerce avec les pays subsahariens pendant une période limitée afin de préserver leur accès favorable au marché britannique et de fournir une certitude aux entreprises, aux consommateurs et aux investisseurs.

Il soutient que la Grande-Bretagne doit finalement établir une nouvelle norme d’or pour le commerce avec les pays subsahariens en supprimant les tarifs et les barrières non tarifaires pour les marchandises des pays subsahariens; le renforcement de l’intégration régionale subsaharienne ; et le renforcement des capacités de production des pays partenaires.

Il appelle également à la mise en place d’un nouveau régime tarifaire préférentiel destiné à favoriser les pays d’Afrique subsaharienne à travers des règles d’éligibilité.

De plus, les auteurs suggèrent que la Grande-Bretagne doit libéraliser les règles d’origine pour les rendre plus flexibles et plus favorables aux économies du continent africain subsaharienne.

Enfin, il dit que le Royaume-Uni doit rénover son offre d’« aide pour le commerce » en testant des systèmes de paiement par résultats ; nouer de nouveaux partenariats et investir massivement dans les secteurs à plus fort potentiel de croissance future (télécommunications et énergies renouvelables) ; et promouvoir davantage la ville de Londres en tant que centre de financement de choix pour les entreprises et les projets en Afrique subsaharienne.

M. Longworth a déclaré : « Le retrait du Royaume-Uni de l’UE marque le début d’une nouvelle ère d’accords commerciaux pour notre pays. Au cours de ce tournant critique, il est essentiel que le Royaume-Uni établisse non seulement des relations commerciales avec les économies développées, mais aussi avec les marchés émergents. Une région incontournable est l’Afrique subsaharienne qui, malgré l’influence maléfique de la Chine, offre encore un immense potentiel commercial.

«Ce document présente l’opportunité importante pour le Royaume-Uni après le Brexit. Il est impératif que le gouvernement se concentre sur le développement de partenaires commerciaux plus forts en Afrique subsaharienne. La croissance constante de leurs économies au cours de la dernière décennie montre les promesses que les pays de la région, comme le Botswana et la Zambie, ont à offrir.

« Pour augmenter le commerce britannique dans la région subsaharienne, le gouvernement britannique doit commencer à s’attaquer au problème chinois. Leur règne néocolonial sur l’Afrique subsaharienne a nui à la compétitivité de la région, créé une vague de désindustrialisation et généré un endettement excessif des pays de la région. Il est inquiétant de voir les conséquences du contrôle suprême de la Chine.

« Pour réduire la domination préjudiciable de la Chine dans toute l’Afrique subsaharienne, les décideurs politiques britanniques doivent introduire des politiques plus audacieuses et offrir des opportunités commerciales prospères aux pays de la région. Bien que ce ne soit en aucun cas un défi facile, c’est une période passionnante qui offre de nouvelles opportunités à l’horizon. »