Le Royaume-Uni édicte des règles plus strictes contre les achats dans le jeu

La Advertising Standards Authority du Royaume-Uni a publié de nouvelles directives mises à jour sur la façon dont les développeurs et les éditeurs de jeux doivent et ne doivent pas annoncer les devises premium et autres achats dans le jeu. L’ASA repousse les minuteries en jeu, des étiquettes telles que « Meilleure valeur ! » et plus.

Comme repéré par Eurogamer, le nouveau guide couvre à la fois la publicité dans le jeu et les publicités générales que vous pourriez rencontrer à la télévision ou en naviguant sur le Web. L’objectif des nouvelles règles de l’ASA est d’arrêter les publicités qui pourraient pousser les joueurs à acheter ou induire les clients en erreur sur l’existence, le but et le coût total des achats intégrés.

L’ASA est l’agence d’autorégulation de l’industrie de la publicité au Royaume-Uni.

Pour les jeux qui contiennent une devise premium uniquement disponible via des dollars du monde réel, l’ASA souhaite que les publicités et les fenêtres contextuelles incluent une valeur en dollars du monde réel. Ainsi, une annonce proposant de vous vendre une nouvelle arme pour 500 gemmes devrait également inclure un montant réel en dollars. Si cette annonce apparaît dans le jeu, alors l’annonce doit refléter le nombre de gemmes ou de pièces que vous possédez actuellement, le nombre dont vous aurez besoin pour obtenir l’objet et combien cela vous coûtera.

L’ASA comprend qu’il existe une différence entre les jeux qui offrent des moyens de gagner des objets dans le jeu gratuitement et les jeux qui n’offrent ces objets que pour de l’argent réel. En tant que tel, l’ASA traitera ces jeux différemment. Ainsi, les jeux qui ne vendent que des pierres précieuses pour de l’argent devront respecter des règles de publicité différentes de celles des jeux qui offrent un chemin gratuit pour les éléments intégrés à l’application.

Des jeux qui incluent des comptes à rebours dans leurs magasins ou qui utilisent des étiquettes telles que « Meilleure valeur ! » ou meilleur offre!” devront également supprimer cela au Royaume-Uni s’ils veulent se conformer aux nouvelles directives de l’ASA. Le groupe de réglementation a demandé aux développeurs d’inclure des notifications si un jeu comprend des loot boxes, mais estime qu’une décision plus large quant à savoir si les loot boxes sont des jeux de hasard devrait être prise par la Gambling Commission du Royaume-Uni.

Bien que l’ASA ne soit pas en mesure d’interpréter ou d’appliquer la législation ou d’imposer des amendes aux entreprises qui enfreignent les directives de l’ASA, elle peut référer les contrevenants graves à d’autres organismes de réglementation dotés de pouvoirs plus importants au Royaume-Uni. Et les règles du groupe sont en grande partie conformes à la loi britannique.