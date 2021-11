Le Royaume-Uni enquêtera sur les préjugés raciaux dans les dispositifs médicaux après le bilan du COVID

Le gouvernement britannique enquête pour savoir si les préjugés raciaux intégrés dans certains dispositifs médicaux ont conduit les Noirs et les Asiatiques à tomber malades et à mourir de manière disproportionnée du COVID-19.

Secrétaire à la Santé Sajid Javid a déclaré dimanche que la pandémie avait mis en évidence des disparités en matière de santé selon la race et le sexe. Il a déclaré qu’un tiers des admissions en soins intensifs en Grande-Bretagne au plus fort de la pandémie étaient des personnes issues de minorités noires et ethniques, plus du double de leur part de la population.

Le bureau des statistiques britannique a découvert qu’au cours de la première année de la pandémie, jusqu’en mars 2021, les Noirs et les Asiatiques du Sud au Royaume-Uni avaient des taux de mortalité plus élevés que leurs compatriotes blancs, même après que des facteurs tels que l’occupation et les conditions de santé sous-jacentes aient été pris en compte.

Javid a déclaré qu’un problème était la recherche montrant que les oxymètres de pouls, qui mesurent les niveaux d’oxygène dans le sang à travers la peau, fonctionnent moins bien sur les peaux plus foncées. Il a qualifié cela de problème mondial « systémique ».

« Maintenant, je ne dis pas que cela était délibéré par qui que ce soit, je pense que c’est juste, c’est un problème systémique potentiellement, avec les dispositifs médicaux et cela peut aller encore plus loin que cela avec les manuels médicaux, par exemple », a déclaré Javid à Sky News.

Des membres du public passent devant le National Covid Memorial Wall le 12 octobre 2021 à Londres, en Angleterre. (Photo de Rob Pinney/.)

Écrivant dans le Sunday Times, a-t-il déclaré, « la possibilité qu’un parti pris – même involontaire – puisse conduire à un moins bon état de santé est totalement inacceptable ».

Il a déclaré qu’il espérait travailler avec son homologue américain, le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux. Xavier Becerra, et des fonctionnaires d’autres pays, pour éliminer les préjugés dans le système de santé.

Il a déclaré qu’une étude britannique, qui examinera également les préjugés sexistes, rendra compte de ses conclusions d’ici la fin janvier.

La Grande-Bretagne a enregistré plus de 143 000 décès par coronavirus, le total le plus élevé d’Europe après la Russie.

L’Europe est actuellement la seule partie du monde où les cas de COVID-19 augmentent, et de nombreux pays réintroduisent des restrictions pour lutter contre la flambée. L’Autriche entrera dans un verrouillage national lundi, et de violentes manifestations ont éclaté aux Pays-Bas ce week-end après que le gouvernement a déclaré qu’il « restreindrait l’accès des personnes non vaccinées à certains sites ».

Au Royaume-Uni, cependant, les cas sont globalement stables et les décès et les hospitalisations diminuent lentement. premier ministre Boris Johnson a déclaré cette semaine qu’il ne voyait pas la nécessité de passer au «plan B» hivernal du gouvernement, dans lequel les gens seraient tenus de porter des masques à l’intérieur et conseillés de travailler à domicile.

La Grande-Bretagne a eu des taux d’infection plus élevés que ses voisins pendant plusieurs mois, et certains scientifiques disent que cela met le pays dans une meilleure position maintenant.

Linda Bauld, professeur de santé publique à l’Université d’Édimbourg, a déclaré que le Royaume-Uni était aux prises avec la variante delta hautement transmissible du virus depuis plus longtemps que ses voisins européens, et « parce que nous avons eu des infections élevées dans le passé, nous avons probablement une immunité un peu plus naturelle dans la population. La Grande-Bretagne déploie également des doses de vaccin de rappel pour toutes les personnes de 40 ans et plus.

professeur de médecine à l’université d’Oxford John Bell a déclaré qu’il ne pensait pas que le Royaume-Uni serait confronté à un autre verrouillage de Noël, comme il l’a fait l’année dernière.

« Mon conseil est de commander cette dinde, car tout ira bien », a-t-il déclaré à Times Radio. Mais, a-t-il ajouté, « si vous prévoyez des vacances au ski en Autriche, les choses risquent de ne pas se passer si bien ».