Le Royaume-Uni enregistre le plus grand bond quotidien de cas de Covid en près de trois mois – le 21 juin au bord du gouffre | Royaume-Uni | Nouvelles

Le Royaume-Uni enregistre les infections quotidiennes les plus élevées depuis mars (Image: .)

Selon les derniers chiffres du gouvernement, le pays a enregistré 6 238 nouveaux cas de virus. Il s’agit de la plus forte augmentation quotidienne depuis le 15 mars, date à laquelle environ 6 504 cas ont été enregistrés.

Cela survient après que la variante du coronavirus indien s’est avérée dominante dans un cinquième des régions d’Angleterre.

Les derniers chiffres montrent que la variante B.1.617.2 – appelée Delta – était dominante dans 67 des 315 collectivités locales.

Au moins cinq cas ont été trouvés pour les deux semaines se terminant le 22 mai.

Cela signifie que la variante représentait entre 51% et 100% des cas dans les zones touchées, selon Sky News.

Selon des données récentes du Wellcome Sanger Institute, 230 autorités locales ont signalé au moins un cas de variante.

Alors que les chiffres ont révélé que la variante indienne représentait 66,7% des cas en Angleterre, les principaux experts estiment qu’elle pourrait atteindre 76%.

La variante indienne, qui a été identifiée pour la première fois en avril, s’est propagée rapidement dans des régions telles que Bolton, Blackburn avec Darwen et Bedford.

Hier, les derniers chiffres des tests et des traces ont révélé que le nombre de personnes testées positives en Angleterre avait augmenté de 22%, le niveau le plus élevé en six semaines.

Au total, 17 162 personnes ont reçu un résultat de test positif au cours de la semaine précédant le 26 mai.

Cela a marqué une augmentation de plus d’un cinquième par rapport à la semaine précédente et le plus grand nombre de résultats de tests positifs depuis le 14 avril.

Les chiffres ont également révélé que le nombre de tests COVID-19 rapides est tombé à son plus bas niveau en six semaines à travers le pays.

Malgré l’augmentation des cas, le Premier ministre Boris Johnson a insisté sur le fait qu’il n’y avait « rien dans les données pour le moment » pour retarder l’assouplissement du 21 juin des restrictions de verrouillage.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a averti jeudi qu’il restait “trop ​​tôt” pour dire si toutes les restrictions pouvaient prendre fin le 21 juin comme prévu.

S’exprimant avant une réunion des ministres de la Santé du G7, il a déclaré: “Il est trop tôt pour dire quelle sera la décision concernant la quatrième étape de la feuille de route, qui ne devrait pas avoir lieu avant le 21 juin.

“Bien sûr, je regarde ces données tous les jours, nous les publions tous les jours, le nombre de cas compte, mais ce qui compte vraiment, c’est comment cela se traduit par le nombre de personnes hospitalisées, le nombre de personnes qui meurent malheureusement.

“Le vaccin rompt ce lien – la question est de savoir dans quelle mesure le lien a encore été rompu car la majorité des personnes qui se sont retrouvées à l’hôpital ne sont pas complètement vaccinées.

“C’est un bon signe si vous voulez, car cela signifie que le vaccin protège clairement les gens contre l’hospitalisation, mais cela démontre également que nous devons poursuivre ce programme de vaccination.”

Certains scientifiques et médecins exhortent le gouvernement à retarder un nouvel assouplissement des mesures le 21 juin, en raison de l’impact de la variante indienne.

Mais certains députés d’arrière-ban et chefs d’entreprise conservateurs exhortent le Premier ministre à s’en tenir à la date initiale du 21 juin.

D’autres députés exhortent également M. Johnson à assouplir les restrictions le 21 juin, soulignant le succès du déploiement du vaccin dans le pays.

Les chefs d’établissement sont particulièrement préoccupés par la perspective d’un retard dans la levée des mesures de distanciation sociale, car beaucoup avertissent qu’ils ne peuvent atteindre le seuil de rentabilité pour le moment en raison des limites actuelles de capacité.

Kate Nicholls, de UK Hospitality, a déclaré que le maintien des restrictions actuelles serait “dévastateur” pour les entreprises qui comptent pouvoir augmenter leur capacité dans les semaines à venir.

Cela survient alors que les données du gouvernement jusqu’au 3 juin montrent que sur les 66 749 638 injections administrées au Royaume-Uni jusqu’à présent, 39 949 694 étaient des premières doses – une augmentation de 191 266 la veille.

Quelque 26 799 944 étaient des deuxièmes doses, soit une augmentation de 377 641.

Plus à venir…