Le Royaume-Uni enregistre plus de 10 000 cas pour le deuxième jour et 27 décès

e Royaume-Uni a enregistré 27 décès avec Covid-19 au cours des dernières 24 heures et un total de 11 625 nouveaux cas de virus.

Il s’agit du plus grand nombre de décès signalés à Public Health England depuis le 5 mai.

Au cours des 7 derniers jours, il y a eu 91 décès, une augmentation hebdomadaire de 44,4 %.

Plus de 10 000 cas ont été signalés la semaine dernière et mardi a généralement un nombre plus élevé de décès signalés en raison de décalages au cours du week-end. Mardi dernier, 10 décès ont été signalés avec 7 763 nouveaux cas.

Au cours des sept derniers jours, 72 401 personnes ont eu un résultat de test positif confirmé, soit une augmentation de 34,8% par rapport à la semaine.

Des chiffres distincts publiés par l’Office for National Statistics montrent qu’il y a eu 153 000 décès enregistrés au Royaume-Uni où Covid-19 a été mentionné sur le certificat de décès.

Le secrétaire à la Santé a déclaré qu’il souhaitait assouplir les restrictions sur les voyages à l’étranger, des millions de personnes étant toujours désireuses de se rendre à l’étranger vers les pays de la liste “orange”.

“C’est quelque chose sur lequel nous prenons des conseils cliniques et nous aurons plus à dire dans les semaines à venir”, a-t-il déclaré à Times Radio.