Le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré que la pandémie de coronavirus avait « fait des ravages dans notre pays » alors qu’il renouvelait son appel à la vaccination et remerciait le National Health Service (NHS) pour ses efforts de sauvetage.

Le Royaume-Uni a franchi une autre étape sombre du COVID-19 après avoir enregistré 150 000 décès depuis que la pandémie a frappé le pays en 2020, alors même que la vague de variantes Omicron se poursuit avec 146 390 infections quotidiennes supplémentaires et 313 décès samedi.

« Chacun d’entre eux est une perte profonde pour les familles, les amis et les communautés et mes pensées et condoléances les accompagnent », a déclaré Johnson.

«Notre sortie de cette pandémie est que tout le monde reçoive son rappel ou sa première ou sa deuxième dose s’il ne l’a pas encore fait. Je tiens à remercier tous les membres du NHS et tous les bénévoles qui se sont manifestés pour aider au programme de vaccination de notre pays », a-t-il déclaré.

Le chef de l’opposition travailliste, Sir Keir Starmer, a décrit ce chiffre comme une « étape sombre » pour le Royaume-Uni.

« Nos pensées vont à tous ceux qui ont perdu quelqu’un et nous remercions tout le monde d’avoir soutenu l’effort de vaccination », a-t-il déclaré.

Il a également réitéré ses appels à la tenue d’une enquête publique pour « apporter des réponses » et garantir que « des leçons soient tirées ».

Cela survient alors que le secrétaire britannique à l’Éducation, Nadhim Zahawi, est devenu le premier ministre du Cabinet à suggérer de réduire davantage la période d’auto-isolement de sept jours pour les cas bénins de COVID à cinq jours alors que le pays était sur la route de « la pandémie à l’endémie ».

Les États-Unis ont récemment raccourci la période d’auto-isolement à cinq jours, mais Zahawi a souligné qu’il était important de se rappeler qu’au Royaume-Uni, l’isolement commence lorsque vous présentez des symptômes, tandis qu’aux États-Unis, il commence à partir du moment où vous êtes testé positif.

Il a déclaré à la BBC que l’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA) avait déclaré qu’il pourrait y avoir un pic plus élevé si la période était réduite de sept à cinq jours, mais que le gouvernement garderait la « mesure à l’étude » car les absences du personnel dues à l’auto-. l’isolement continue d’exercer une pression considérable sur les services de première ligne.

Cependant, le premier ministre écossais Nicola Sturgeon a déclaré qu’une telle décision serait une approche « totalement erronée » pour faire face au coronavirus.

« Difficile d’imaginer beaucoup de choses qui seraient moins utiles pour essayer de » vivre avec « COVID », a-t-elle tweeté.

Pendant ce temps, les ministres ont démenti les informations des médias indiquant la fin du système actuel consistant à fournir au public un accès gratuit à des kits à domicile gratuits pour les tests de flux latéral.

« Nous n’appelons pas à mettre fin aux tests de flux latéral gratuits », a déclaré Zahawi.

Ces tests sont actuellement disponibles via le NHS, car il est conseillé aux gens de tester au moins deux fois par semaine et avant d’assister à de grands rassemblements, pour essayer de prévenir la transmission asymptomatique.

Il est également utilisé par les travailleurs pour pouvoir retourner au travail après avoir été testés négatifs aux jours 6 et 7 de leur période d’auto-isolement.

