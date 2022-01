Le Royaume-Uni envisage d’offrir des visas moins chers et plus faciles pour conclure un accord commercial avec l’Inde: rapport

« La technologie et l’espace numérique en Inde sont toujours extrêmement protectionnistes et si nous pouvions ouvrir ne serait-ce qu’un petit accès, cela nous donnerait une longueur d’avance », a déclaré un responsable du gouvernement.

Le Royaume-Uni envisage d’assouplir les règles d’immigration en offrant des visas moins chers et plus faciles aux touristes, étudiants et professionnels indiens, dans le but de conclure un accord commercial avec l’Inde, a annoncé samedi un article de presse.

La secrétaire britannique au Commerce international, Anne-Marie Trevelyan, devrait se rendre à New Delhi ce mois-ci, alors que les négociations officielles sur un projet d’accord de libre-échange (ALE) entre l’Inde et le Royaume-Uni devraient commencer.

Trevelyan devrait profiter de cette visite pour ouvrir la perspective d’un assouplissement des règles d’immigration pour les citoyens indiens, une demande clé de New Delhi, a rapporté le journal The Times.

Alors qu’elle a le soutien de Liz Truss, la ministre des Affaires étrangères, qui a placé le renforcement des liens avec l’Inde en tête de l’agenda du gouvernement pour contrer l’influence croissante de la Chine, la ministre de l’Intérieur Priti Patel s’oppose à cette décision, selon le rapport.

En mai de l’année dernière, Patel avait signé un partenariat « sur mesure » ​​et réciproque pour la migration et la mobilité (MMP) avec le ministre des Affaires étrangères S. Jaishankar afin qu’environ 3 000 étudiants et professionnels accèdent chaque année aux avantages de l’expérience de travail dans les deux pays.

Dans le cadre du MMP, les deux parties ont convenu de travailler sur un calendrier d’avril 2022 pour mettre en place le nouveau système, avec des travaux en cours au haut-commissariat à Londres et au ministère des Affaires étrangères à New Delhi.

Cependant, dans le cadre d’autres plans d’immigration qui seraient en cours d’élaboration, une option à l’étude est un programme similaire à celui convenu dans le cadre de l’ALE entre le Royaume-Uni et l’Australie, qui permettrait aux jeunes Indiens de venir travailler au Royaume-Uni jusqu’à trois ans.

Une autre option serait de réduire les frais de visa pour les étudiants, leur permettant ainsi de rester au Royaume-Uni pendant une période après l’obtention de leur diplôme, en s’appuyant éventuellement sur le visa Graduate Route en vertu des règles d’immigration basées sur des points actuellement en place, selon le rapport.

Il pourrait également y avoir des réductions des frais pour les visas de travail et de tourisme.

À l’heure actuelle, un visa de travail peut coûter jusqu’à 1 400 GBP à un citoyen indien, tandis que les étudiants paient respectivement 348 GBP et 95 GBP pour les touristes.

Ceux-ci contrastent fortement avec les frais de visa pour des pays comme la Chine, qui doivent payer beaucoup moins.

Le pair d’origine indienne Lord Karan Bilimoria, président de la Confédération de l’industrie britannique, a été parmi les plus ardents défenseurs de la réduction des frais de visa pour les Indiens.

« Cet ALE, je l’espère, profitera à l’amélioration du commerce bilatéral et sera aussi complet que possible. Mouvement de personnes ; réduction des droits et des tarifs – le tarif sur le whisky écossais est de 150 pour cent, il doit être considérablement réduit ; les collaborations académiques et la recherche transfrontalière vont être énormes entre nos pays et les partenariats pour une révolution industrielle verte. Il existe une vaste gamme pour vraiment intensifier les affaires et le commerce entre nos deux pays », avait-il déclaré.

Une source gouvernementale de haut rang a déclaré au ‘The Times’ que les ministres avaient accepté que le prix d’un accord commercial avec l’Inde serait de faire une offre « généreuse » de visas.

« La technologie et l’espace numérique en Inde sont toujours extrêmement protectionnistes et si nous pouvions ouvrir ne serait-ce qu’un petit accès, cela nous donnerait une longueur d’avance », a déclaré un responsable du gouvernement.

Le gouvernement britannique a déclaré à plusieurs reprises qu’il souhaitait un accord qui abolisse les barrières pour faire des affaires avec l’Inde.

Selon le ministère du Commerce international, les préparatifs du lancement des négociations pour l’ALE Royaume-Uni-Inde « restent en cours » depuis la conclusion des groupes de travail bilatéraux.

Trevelyan et son homologue indien, le ministre du Commerce et de l’Industrie Piyush Goyal, avaient également eu des entretiens lors de la réunion des ministres du Commerce du G-20 à Sorrente, en Italie, en octobre dernier pour discuter des « derniers préparatifs » du lancement des négociations de l’ALE Inde-Royaume-Uni cette année.

« Nous sommes impatients de lancer les négociations au début de cette année. L’Inde devrait devenir la troisième économie mondiale d’ici 2050, et un accord commercial ouvrira d’énormes opportunités aux entreprises britanniques de commercer avec l’économie indienne de 2 000 milliards de livres sterling », a déclaré un porte-parole du gouvernement britannique.

