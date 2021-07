Le Royaume-Uni est un paradis pour les escrocs cryptos – Crypto new media

David Lindberg – directeur général de la banque de détail chez NatWest – a averti les investisseurs de se méfier de traiter avec des actifs numériques en Grande-Bretagne. À son avis, le marché est plein de fraudeurs qui créent de faux échanges de crypto-monnaie pour inciter les utilisateurs à penser qu’ils investissent.

« La fraude et les escroqueries sont une industrie »

L’un des cadres supérieurs de la principale banque britannique NatWest – David Lindberg – a alerté que le Royaume-Uni n’était pas le meilleur endroit pour investir dans la cryptographie. Pour lui, le Royaume est un « paradis pour les escrocs », et les investisseurs doivent être très prudents. Il est allé plus loin, déclarant qu’il n’avait “jamais vu un marché pire” que le Royaume-Uni pour les escroqueries.

Lindberg a souligné que le problème pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour certaines personnes. Il a estimé que le gouvernement britannique, la police, les banques et les opérateurs de réseaux sociaux devraient unir leurs forces et combattre les fraudeurs :

« La fraude et les escroqueries sont une industrie. Ils sont intelligents, et ils bougent vite, et c’est navrant de voir comment ils essaient de détruire des vies.

Le principal banquier a également averti que certains des mauvais acteurs créent des sites Web où les gens peuvent investir dans Bitcoin, Ethereum et d’autres crypto-monnaies, mais au lieu de cela, ils sont faux et l’argent va dans les poches des fraudeurs :

«Ils mettent en place des choses, avec l’apparence et la convivialité des échanges cryptographiques, ce qui n’est pas le cas. Ce ne sont que des façades et nos clients pensent parfois qu’ils sont investis dans la crypto. Et tout ce qu’ils font, c’est envoyer de l’argent à un fraudeur. David Lindberg, Source : smw.com.au

La FCA a également mis en garde contre les risques d’investissement dans la cryptographie

Il convient de noter que la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni a récemment annoncé son intention de lancer une campagne de marketing numérique de 15 millions de dollars pour avertir les investisseurs des risques associés aux actifs numériques. Le régulateur britannique attirera principalement l’attention des jeunes résidents britanniques âgés de 18 à 30 ans.

Le directeur général de FCA – Nikhil Rathi – a noté que les jeunes considèrent les investissements comme un divertissement où ils se comportent « de manière moins rationnelle et plus émotionnelle, encouragés par des influenceurs anonymes et non responsables des médias sociaux ». Il a donné l’exemple de l’engouement pour GameStop et a souligné que les gens devraient être mieux informés lorsqu’ils allouent leur argent au marché.

De plus, la FCA a l’intention de mettre en œuvre des règles plus strictes pour les nouvelles entreprises liées à la cryptographie. Le chien de garde a expliqué qu’il mettrait en place un système de pépinière réglementaire pour surveiller ces entreprises à leurs débuts afin de s’assurer qu’elles se conforment aux réglementations établies. Rathi a ajouté que le Royaume-Uni ne tolérerait aucune entreprise qui ne souhaite pas se conformer aux règles à venir.

Image en vedette avec l’aimable autorisation de TheIndependent

