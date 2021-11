Le Royaume-Uni et Israël s’unissent pour empêcher l’Iran d’obtenir des armes nucléaires – « Contre les ambitions de Téhéran ! » | Monde | Nouvelles

Liz Truss, 46 ans, secrétaire d’État britannique, et Yair Lapid, 58 ans, ministre israélien des Affaires étrangères, ont dévoilé leur nouveau « protocole d’accord ». L’accord devrait être signé lundi et il facilitera la collaboration entre le Royaume-Uni et Israël sur des questions telles que le commerce, la défense et la cybersécurité.

Les deux ministres ont écrit dans le Telegraph : « Nous pensons qu’une démocratie enracinée dans la liberté – qui donne aux citoyens la possibilité d’innover, de créer et de réaliser leurs rêves – est la meilleure forme de gouvernement.

L’accord conjoint garantira que Téhéran ne se procurera jamais d’armes nucléaires.

Mme Truss, qui est devenue ministre des Affaires étrangères à la suite du dernier remaniement d’octobre, et M. Lapid ont ajouté qu’ils travailleraient pour empêcher l’Iran de se procurer des armes nucléaires. « Nous travaillerons également nuit et jour pour empêcher le régime iranien de devenir un jour une puissance nucléaire.

Les pourparlers entre les puissances mondiales et l’Iran concernant l’accord nucléaire de 2015 reprendront à Vienne lundi après une interruption de cinq mois, cependant, les attentes d’une percée sont faibles.

Israël et le Royaume-Uni entretiennent des relations commerciales d’une valeur d’environ 5 milliards de livres sterling.

Les deux ministres ont poursuivi : « Le temps presse, ce qui renforce la nécessité d’une coopération étroite avec nos partenaires et amis pour contrecarrer les ambitions de Téhéran. »

« Beaucoup craignent que le ciel ne s’assombrisse dans le monde entier en raison de la pandémie, de la menace du terrorisme et des acteurs hostiles cherchant le dessus. Mais nous pensons qu’avec la bonne approche, la liberté et la démocratie prévaudront sur les forces malveillantes.

« C’est pourquoi Israël et le Royaume-Uni se réunissent aujourd’hui à Londres pour faire un grand pas en avant : transformer notre amitié étroite en un partenariat encore plus étroit en convenant officiellement d’un nouveau plan stratégique pour la prochaine décennie couvrant la cyber, la technologie, le commerce et la défense. .

« Ce pacte stimulera des percées technologiques qui ont le potentiel de changer le monde, de créer des emplois de haute qualité dans nos deux pays et de fournir des outils à nos forces de sécurité. Mais plus que cela, c’est une victoire pour l’optimisme.

« Nos grandes nations peuvent faire tellement plus pour créer des emplois et stimuler la croissance économique. Notre reprise après la pandémie sera alimentée par la libre entreprise, le libre-échange et l’investissement.

« Nous avons établi une relation commerciale d’une valeur de 5 milliards de livres sterling, dirigée par des sociétés comme Rolls-Royce qui fournit des moteurs à réaction à la compagnie aérienne nationale israélienne et le géant pharmaceutique israélien Teva fournit désormais un médicament sur six au NHS.

« Mais nos grandes nations peuvent faire tellement plus pour créer des emplois et stimuler la croissance économique. C’est pourquoi nous ouvrirons la voie à la négociation d’un accord de libre-échange sur mesure entre le Royaume-Uni et Israël, qui nous aiderait à saisir de nouvelles opportunités dans les industries du futur comme les services, la science et la technologie.

Les pourparlers sur un accord commercial entre les deux pays devraient également commencer l’année prochaine.