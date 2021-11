Le Royaume-Uni et la France mettent leurs divergences de côté pour lancer une nouvelle mission spatiale « ambitieuse » | Sciences | Nouvelles

L’agence spatiale britannique a désormais financé la mission MicroCarb, qui lancera le premier satellite européen dédié à la mesure du dioxyde de carbone atmosphérique du monde entier, le principal gaz à effet de serre causé par l’activité humaine. L’accord a été signé lors du sommet sur le climat COP26 à Glasgow par le Dr Paul Bate, directeur général de l’agence spatiale britannique, et Laurence Monnoyer-Smith, directrice du développement durable de l’agence spatiale française, le CNES.

Le Royaume-Uni fournira 3,9 millions de livres sterling supplémentaires pour la mission, qui devrait être lancée début 2023.

Le nouveau financement porte la contribution du Royaume-Uni à 13,9 millions de livres sterling depuis que les deux agences ont accepté de travailler sur la mission.

Les données de MicroCarb apporteront une grande contribution à la lutte contre la crise climatique en fournissant des informations précieuses sur la quantité de carbone émise par les processus naturels et par les activités humaines.

Il mesurera le CO2 avec une extrême précision et sera capable de détecter les changements associés aux émissions de surface et à l’absorption à travers le monde de nos villes, forêts et océans.

Une caractéristique cruciale du satellite est son mode d’observation spécial city-scanning qui permettra de cartographier la distribution du CO2 à travers les villes afin de limiter les émissions des villes responsables de niveaux élevés d’émissions.

Ces informations aideront à leur tour à informer les décideurs sur la meilleure façon de faire face à la crise climatique.

Cela intervient également alors qu’un autre accord historique entre le Royaume-Uni et l’Inde sera dévoilé aujourd’hui à la COP26 pour créer un système de partage d’énergie propre de technologies renouvelables, connu sous le nom de Green Grids Initiative – One Sun One World One Grid.

Le ministre britannique des Sciences, George Freeman, a déclaré à propos de la mission MicroCarb : « Le Royaume-Uni ouvre la voie à l’utilisation de satellites dans l’espace pour surveiller, comprendre et lutter contre le changement climatique.

« Notre stratégie spatiale nationale énonce notre ambition de relever les défis mondiaux par le biais d’une collaboration internationale, consolidant ainsi notre statut de superpuissance scientifique et technologique.

« MicroCarb place notre secteur spatial au cœur d’une mission spatiale européenne majeure qui profitera aux efforts mondiaux pour atteindre le net zéro et construire un avenir plus durable. »

Le nouveau financement servira à achever la construction et les tests du satellite, qui seront dirigés par Thales Alenia Space dans les installations d’assemblage et de test de RAL Space sur le Harwell Space Cluster, dans l’Oxfordshire.

Des fonds iront également aux experts du Centre national d’observation de la Terre des universités de Leicester et d’Édimbourg pour traduire l’observation du CO2 atmosphérique en cartes montrant les sources et les puits de carbone et le Laboratoire national de physique, à Teddington, pour comprendre comment les aspects instrumentaux et d’observation peuvent contribuer pour comprendre les données.

Laurence Monnoyer-Smith, directrice du développement durable du CNES, a déclaré : « Le CNES soutient fortement les efforts de la France pour atteindre l’objectif de l’Accord de Paris.

« Nous sommes donc très heureux de collaborer avec l’Agence spatiale britannique pour développer cette mission ambitieuse et innovante qui apportera de précieuses connaissances sur les endroits où le CO2 est le plus émis et capté sur la planète Terre et comment ces flux évolueront sous l’influence du changement climatique. . «

Les données de MicroCarb aideront à surveiller les progrès internationaux dans la réalisation de l’objectif climatique de l’Accord de Paris de limiter le réchauffement de la surface mondiale à bien en dessous de 2 °C des températures préindustrielles, un objectif fixé en 2015 lors du précédent sommet sur le climat.

Les dirigeants mondiaux ont récemment été avertis qu’il était crucial d’empêcher les températures mondiales d’augmenter après que l’ONU a publié son rapport sur le climat du GIEC qui a averti que ne pas le faire serait un « code rouge » pour l’humanité.

Mais cet accord pourrait également signaler des progrès dans les relations entre la France et la Grande-Bretagne, qui sont devenues plus turbulentes ces derniers mois à cause des différends sur la pêche post-Brexit.

D’éminents scientifiques ont averti le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre Boris Johnson d’écraser leur bœuf, craignant que les arguments n’entravent les progrès lors du sommet crucial sur le climat COP26.

Les participants à la COP26 espèrent que le nouvel accord fera assez pour éviter que des négociations importantes ne soient éclipsées par la tension anglo-française.