Le Royaume-Uni et l’Australie signent un accord commercial qui pourrait réduire le coût du vin et des planches de surf

L’accord commercial « historique » pourrait réduire le coût du vin, des planches de surf et faciliter le travail des jeunes Britanniques en Australie (Photo : .)

Le Royaume-Uni et l’Australie ont signé un accord commercial « historique » qui pourrait réduire le coût du vin, des planches de surf et faciliter le travail des jeunes Britanniques.

L’accord, annoncé par les premiers ministres Boris Johnson et Scott Morrison en juin, a maintenant été finalisé lors d’une cérémonie de signature virtuelle.

Mais l’accord, qui est le premier à être négocié à partir de zéro depuis le Brexit, ne devrait pas apporter beaucoup de croissance économique à long terme et les critiques ont mis en garde contre son impact sur les agriculteurs britanniques.

D’autres, comme Greenpeace, ont remis en question les références environnementales de l’accord.

L’accord final a été signé aujourd’hui et va maintenant être soumis au Parlement pour examen.

Anne-Marie Trevelyan, secrétaire au commerce international, a déclaré: « Notre accord commercial entre le Royaume-Uni et l’Australie est un moment historique dans la relation historique et vitale entre nos deux pays du Commonwealth.

«Cet accord est adapté aux atouts du Royaume-Uni et s’adresse aux entreprises, aux familles et aux consommateurs de toutes les régions du Royaume-Uni, ce qui nous aide à passer au niveau supérieur.

«Nous continuerons à travailler ensemble pour relever les défis communs du commerce mondial, du changement climatique et des changements technologiques dans les années à venir.

Quelqu’un a dit des Tim Tams moins chers ? (Photo : .)

«Aujourd’hui, nous démontrons ce que le Royaume-Uni peut réaliser en tant que nation commerçante souveraine agile et indépendante.

« Ce n’est que le début alors que nous prenons les devants et saisissons les opportunités sismiques qui nous attendent sur la scène mondiale. »

L’accord donne aux entreprises britanniques un accès garanti pour soumissionner pour 10 milliards de livres sterling supplémentaires de contrats du secteur public australien par an et permet aux 18-35 ans de travailler et de voyager en Australie jusqu’à trois ans à la fois, supprimant le visa précédent. conditions.

Les fournisseurs de services, notamment les architectes, les scientifiques, les chercheurs, les avocats et les comptables, auront accès à des visas pour travailler en Australie sans être soumis à l’évolution de la liste des professions qualifiées du pays.

Les responsables ont déclaré que l’accord éliminant les droits de douane sur toutes les exportations britanniques pourrait rendre les produits australiens comme les vins Jacob’s Creek et Hardys, les biscuits au chocolat Tim Tam et les planches de surf moins chers pour les consommateurs britanniques.

L’accord a été signé aujourd’hui et sera désormais examiné par le Parlement (Photo: . Europe)

Les ministres espèrent également que ce sera un tremplin vers l’adhésion au bloc commercial du Partenariat transpacifique global et progressif.

L’accord devrait augmenter le commerce avec l’Australie de 53% et stimuler l’économie de 2,3 milliards de livres sterling, a déclaré le ministère du Commerce international.

Les estimations officielles de l’impact d’un accord ont précédemment suggéré qu’à long terme, il produirait une augmentation comprise entre 0,01 % et 0,02 % du produit intérieur brut (PIB) – une mesure de la taille de l’économie.

Cela s’explique en partie par le fait que l’Australie ne représente qu’environ 1,7% des exportations britanniques et 0,7% des importations et que les droits de douane sur la plupart des échanges entre le Royaume-Uni et l’Australie sont déjà bas.

Le secrétaire fantôme au Commerce international, Nick Thomas-Symonds, a déclaré que le parti travailliste soutenait un accord de libre-échange avec l’Australie, mais qu’il l’examinerait très attentivement.

« Il est à noter dès le départ que la « liste des avantages » du gouvernement ne contient aucune mention d’objectifs climatiques ou de l’impact de la suppression des tarifs d’importation sur l’agriculture britannique », a-t-il déclaré.

Le porte-parole libéral-démocrate des affaires rurales, Tim Farron, a déclaré: « Cet accord commercial ne protège pas nos agriculteurs à long terme. »

Les dirigeants agricoles ont déjà fait part de leurs inquiétudes quant à l’impact des importations en franchise de droits d’Australie sur les producteurs britanniques.

Alors que le directeur exécutif de Greenpeace UK, John Sauven, a soulevé des préoccupations environnementales.

« Ce que les gens voudront savoir, c’est si cet accord commercial empêchera le bœuf des fermes impliquées dans la destruction des habitats des koalas et d’autres espèces menacées d’atteindre les rayons de nos supermarchés », a-t-il déclaré.

Mais les groupes d’entreprises ont salué l’accord et les opportunités pour les exportateurs.

Le président de la Confédération de l’industrie britannique, Lord Bilimoria, a déclaré qu’il « ouvrait de nouvelles frontières » et qu’il s’agissait d’un « accord vraiment complet et moderne qui joue sur les forces économiques et la compétitivité de la Grande-Bretagne ».

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();