Le Royaume-Uni et les États-Unis reviennent, le Mexique déménage · .

La Formule E a annoncé une mise à jour de son calendrier 2021, remettant les courses clés à New York et à Londres au programme.

Le championnat tout électrique a également annoncé un nouveau lieu pour sa manche mexicaine.

La saison 2021 devait initialement commencer à Santiago, au Chili, en janvier. Cette course a été reportée, faisant de la double tête Diriyah EPrix en Arabie Saoudite la première épreuve.

La saison s’est poursuivie avec deux autres courses à Rome plus tôt ce mois-ci et organisera un autre doublé à Valence ce week-end. Jusqu’à aujourd’hui, le seul autre événement confirmé pour sa septième saison était l’EPrix de Monaco le 8 mai.

Comme prévu, les courses théoriquement prévues pour Marrakech et Santiago cette année n’apparaissent pas au calendrier définitif. Il comprendra des visites au Mexique, à New York et à Londres avant une finale en double à Berlin. Le site de l’aéroport de Templehof a également fermé la saison très perturbée de l’année dernière, accueillant six courses en neuf jours.

L’épreuve du Mexique a parcouru environ 150 kilomètres, de l’Autodromo Hermanos Rodriguez à Mexico à l’Autodromo Miguel E. Abed à Puebla. Ce sera la première fois que la tournée du pays se tiendra en dehors de sa capitale, car le circuit de Mexico est actuellement utilisé comme hôpital temporaire.

Les rondes de New York et de Londres auront lieu respectivement à Red Hook et à ExCel. Les deux sites étaient devenus des hôpitaux Covid-19 pendant la pandémie, mais ont mis fin à leurs activités et se sont engagés à accueillir des courses en juillet.

Calendrier de la Formule E 2021

RoundVenueCountryDate1DiriyahSaudi Arabia26 / 2 / 20212DiriyahSaudi Arabia27 / 2 / 20213RomeItaly10 / 4 / 20214RomeItaly11 / 4 / 20215ValenciaSpain24 / 4 / 20216ValenciaSpain25 / 4 / 20217MonacoMonaco8 / 5 / 20218PueblaMexico19 / 6 / 20219PueblaMexico20 / 6 / 202110New YorkUSA10 / 7 / 202111New YorkUSA11 / 7 / 202112LondonGreat Britain24 / 7 / 202113LondresGrande Bretagne25 / 7 / 202114BerlinAllemagne14 / 8 / 202115BerlinAllemagne15 / 8/2021

