Le Royaume-Uni et les États-Unis sont-ils embarrassés par les armes « offertes » aux forces afghanes utilisées contre eux par les talibans | Monde | Nouvelles

Le présentateur Stephen Dixon a demandé à Deborah Haynes, rédactrice en chef des Affaires étrangères de Sky News, pourquoi les talibans ont pu s’emparer rapidement de grandes parties du pays compte tenu des milliers de milliards de dollars dépensés pour faire respecter les forces de sécurité afghanes et la stabilité à travers le pays. Mme Haynes a livré la dure réalité que les analystes pensent que les talibans ont pu saisir de nombreuses armes du Royaume-Uni et des États-Unis dans des bases militaires afghanes abandonnées qui sont maintenant utilisées pour leur campagne. Elle a ajouté que certains pensent également que le Pakistan pourrait aider les talibans alors que le groupe poursuit son mouvement vers Kaboul.

Les talibans se sont dirigés vers la périphérie de Kaboul alors que l’évacuation des délégués internationaux, des ambassadeurs et des ressortissants étrangers commence à s’intensifier.

La BBC rapporte que le groupe ne veut pas prendre Kaboul par la force et dit qu’il ne veut pas voir de vies innocentes perdues.

Kaboul reste l’un des rares endroits à ne pas être sous le contrôle des talibans après la perte de 20 capitales provinciales en moins de deux semaines.

On a demandé à Mme Haynes comment les talibans ont pu obtenir le contrôle si rapidement malgré les efforts du Royaume-Uni et des États-Unis au cours des 20 dernières années.

Elle a déclaré à Sky News: “Le nombre réel de forces talibanes a toujours été assez fluide lorsque vous parlez aux responsables britanniques et américains.

“Ils ont en quelque sorte mis le nombre autour de 75 000, il y a toujours une sorte de chiffre vague qui leur est attaché et vous comparez cela aux chiffres qu’ils disaient il y a seulement quelques semaines en termes de forces de sécurité afghanes d’environ 300 000.

“De toute évidence, cela n’a pas été le cas ou du moins si cela a été le cas, ils ont soit fondu, choisi de ne pas se battre ou tout simplement ne pas se présenter.

“Mais en ce qui concerne la façon dont les talibans se sont ordonnés, de nombreux analystes disent qu’ils reçoivent le soutien du Pakistan et qu’il n’y a pas de secret là-bas qu’il existe une relation étroite – ou qu’il y en a eu historiquement – entre ces deux parties.

“[But] une grande partie de cela provient de la reprise d’anciennes bases afghanes et de l’acquisition de l’équipement que les États-Unis, le Royaume-Uni et l’OTAN ont offert aux forces de sécurité afghanes et l’a utilisé pour les aider dans leur assaut, ce qui est légèrement regrettable.

“Mais c’est essentiellement pourquoi ils ont réussi à acquérir autant de matériel militaire dur.

“Mais c’était une force qui gouvernait ce pays il y a plus de 20 ans, donc ils ont l’expérience de la gouvernance, ils ont l’expérience du commandement d’une force militaire et ils ont une longue histoire de combat, donc cela ne devrait pas t surprendre.

“Ce qui est surprenant, c’est clairement la vitesse et la stratégie qu’ils ont utilisées à bon escient, la façon dont ils ont réussi non seulement à regagner leur cœur au sud, mais à aller au nord et à capturer tout le nord – non l’analyste s’attendait à ce que cela se produise.”

La BBC suggère qu’environ 822 milliards de dollars ont été dépensés par les États-Unis pour la campagne en Afghanistan.”

Ragıp Soylu, un journaliste du Middle East Eye, a écrit : « Les forces talibanes et afghanes s’affrontent dans la périphérie de Kaboul, elles ne sont pas encore au cœur de la ville selon plusieurs rapports.

« La zone verte est fermée et la présidence afghane réitère que la sécurité dans la ville est assurée conjointement par des partenaires internationaux, c’est-à-dire des Américains.

Les États-Unis ont envoyé plus de 5 000 soldats pour aider à l’évacuation à la suite de l’intensification des conflits talibans dans le pays.

L’administration Trump a négocié avec les talibans en 2020 que toutes les forces américaines seraient retirées d’Afghanistan tant qu’elles n’abriteraient pas de groupes terroristes comme Al-Qaïda.

Le président Joe Biden a repoussé la date de mai au 11 septembre, mais les forces talibanes ont exploité la situation pour renforcer leur contrôle et reprendre le pays.