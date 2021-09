Le Royaume-Uni et l’Inde concluent un accord de 1,2 milliard de dollars alors que Rishi Sunak pose les bases d’un accord de libre-échange | Politique | Nouvelles

in

Le chancelier s’est entretenu avec son homologue sur la manière de lutter contre le changement climatique et de stimuler les investissements lors du 11e dialogue économique et financier (EFD) entre le Royaume-Uni et l’Inde.

Ils ont signé un ensemble de 1,2 milliard de dollars d’investissements publics et privés dans des projets verts et des énergies renouvelables.

S’exprimant par appel vidéo, les ministres ont également évoqué la nécessité d’être “ambitieux” lors de l’examen des services dans les prochaines négociations commerciales entre le Royaume-Uni et l’Inde.

Dans une déclaration commune, ils ont déclaré : « Les deux pays reconnaissent l’importance des services pour leurs économies respectives, représentant 71 % du PIB britannique et 54 % du PIB indien.

“Nous convenons d’être ambitieux lors de l’examen des services dans les prochaines négociations de l’ALE.”

