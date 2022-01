Le Royaume-Uni et l’Irlande envisagent une offre pour l’Euro 2028

01/05/2022 à 19:21 CET

Le Royaume-Uni et l’Irlande envisagent une candidature commune pour organiser l’Euro 2028, ce qui rejetterait leur intention d’accueillir la Coupe du monde 2030, selon le journal britannique ‘The Times’.

Le journal note que de hauts responsables du football international ont informé le Royaume-Uni et l’Irlande que se présenter pour la Coupe du monde serait une option très risquée et qu’ils auraient beaucoup plus de chances de réussir avec le tournoi continental.

L’Angleterre a déjà l’expérience d’avoir été le lieu principal de l’Eurocup organisée en 2021, avec plusieurs matchs en phase de groupes, en huitièmes de finale, ainsi que les demi-finales et la finale, mais leur candidature à la Coupe du monde a été mise à mal par les incidents du match pour le titre.

L’avant-première Angleterre-Italie à Wembley s’est transformée en bouteille macro dans laquelle des centaines de personnes ont réussi à se faufiler dans l’enceinte en raison d’une mauvaise organisation par la sécurité du stade. Cela a conduit à une amende financière élevée de l’UEFA ainsi qu’à une sanction pour jouer deux matchs à huis clos (si les événements ne se répètent pas, l’Angleterre n’en purgera qu’un).

Bien que les instances britanniques aient nié que cela ait eu un impact sur leurs options pour organiser à nouveau une Coupe du monde après 1966, la vérité est qu’il y a des craintes que cela, ainsi que la politique de la FIFA d’organiser une Coupe du monde tous les deux ans et de l’amener à de nouveaux territoires, provoque une autre candidature rejetée, comme celle de 2018, lorsque la Coupe du monde est allée à la Russie.

La date limite de dépôt des candidatures est jusqu’en mars 2022 et la désignation des hôtes aura lieu en septembre 2023.