Le Royaume-Uni et l’UE imposeront tous deux des frais de voyage, le Royaume-Uni devrait-il également facturer 6 £ ? | Royaume-Uni | Nouvelles

Les frais ont été annoncés par des responsables de l’UE deux mois et demi après que la ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a confirmé son intention de faire payer les citoyens de l’UE et d’autres ressortissants étrangers pour se rendre au Royaume-Uni, bien qu’elle n’ait pas encore indiqué le prix de la charge.

Les citoyens de plus de 60 pays en dehors de la zone de libre-voyage Schengen, y compris les États-Unis et l’Australie, devront tous payer les frais de 6 £ pour se préinscrire pour un voyage sans visa en Europe dans le cadre de la nouvelle information européenne sur les voyages de l’UE. et système d’autorisation.

Une fois approuvé, le visa restera valide pendant trois ans et peut être utilisé pour plusieurs voyages, ce qui signifie que les frais s’élèvent à 2 £ par an.

Les frais de l’UE devraient s’appliquer à environ 40 millions de personnes et seront supprimés pour les moins de 18 ans et les plus de 70 ans.

Le syndicaliste britannique Andy Brown a déclaré sur Twitter : « Wow, c’est presque le prix d’un G&T (sans le tonique) tous les 3 ans. Quelle bouchée !”

Lindsay Giles a répondu : « Vraiment ! 6 £ sur 3 ans, quel est le problème ? »

Un autre utilisateur de Twitter a déclaré : « Si vous pouvez vous permettre de voyager dans l’UE, vous ne remarquerez probablement pas les frais. »

Le processus d’enregistrement sera rapide et facile, car les responsables de l’UE affirment que 95 pour cent des demandes seront approuvées en quelques minutes.

La Commission européenne a déclaré : « Le processus sera simple, rapide et abordable. »

Cependant, le pré-enregistrement sera essentiel car les individus seront refoulés à leur arrivée dans les pays de l’UE et renvoyés au Royaume-Uni s’ils n’ont pas rempli les documents nécessaires.

Les voyageurs devront fournir des informations sur leur identité, leur passeport, leur éducation, leur travail, leurs voyages récents et leurs condamnations pénales dans le but de renforcer la sécurité aux frontières de l’UE.

Les responsables affirment que le système arrêtera ceux « qui peuvent présenter un risque pour la sécurité ou la santé, ainsi que pour le respect des règles de migration ».

