Le Royaume-Uni fait face à une pénurie de compétences paralysante alors que le total des chômeurs atteint 1 million | Politique | Nouvelles

Seul un adulte britannique sur dix âgé de 18 à 65 ans détient une qualification technique de niveau 4 à 5, contre 20 pour cent des travailleurs en Allemagne et 34 pour cent au Canada. Le rapport de la Lifelong Education Commission soulignant les pénuries de compétences au Royaume-Uni intervient alors que le manque de conducteurs de poids lourds est blâmé pour le chaos dans les stations-service et la perturbation des chaînes d’approvisionnement.

Signe clair que les employeurs ont du mal à trouver le personnel dont ils ont besoin, le nombre de postes vacants a dépassé le million pour la première fois au cours des trois mois précédant le mois d’août.

Cependant, on craint que la fin du régime de congé n’entraîne une augmentation du chômage et que la suppression ce mercredi de l’augmentation hebdomadaire de 20 £ du crédit universel, introduite pendant la pandémie, ne pousse les familles dans la pauvreté.

Les inquiétudes concernant les pénuries de compétences sont si fortes que le secrétaire à la Justice, Dominic Raab, a suggéré que les postes vacants pourraient être pourvus par des prisonniers en libération de jour ou par ceux qui viennent de terminer leur peine.

James Timpson, directeur général de la cordonnerie Timpson, a applaudi l’idée que « les prisonniers fassent de vrais boulots pour de vrais salaires ».

Il a déclaré: «Chez Timpson, c’est exactement ce que nous faisons et faisons depuis des années … Lorsque la politique gouvernementale le permet, nous sommes heureux d’emmener des personnes en sortie de prison pour mettre cette formation en pratique dans nos magasins …

“Ce que nous trouvons, c’est que les personnes ainsi recrutées se révèlent être parmi nos collègues les plus dévoués et les plus consciencieux.”

Le rapport de la commission, produit par le groupe de réflexion ResPublica, indique que de nombreuses personnes qui vont à l’université « pourraient être mieux loties » en acquérant des qualifications techniques pour des rôles où il y a des pénuries de compétences.

Les chercheurs ont découvert que seulement quatre pour cent des jeunes obtiennent une qualification à un niveau technique supérieur à l’âge de 25 ans, contre 33 pour cent qui obtiennent un diplôme ou plus.

Une préoccupation majeure est que le gouvernement aura du mal à « élever le niveau » du pays à moins qu’il ne permette aux adultes d’acquérir plus facilement de nouvelles compétences.

Le rapport prévient que les études à temps partiel dans l’enseignement supérieur ont chuté de 54 % au cours de la dernière décennie et que le nombre d’apprenants adultes dans l’enseignement supérieur a « diminué de plus de la moitié depuis 2005 ».

Pendant ce temps, la Fondation Joseph Rowntree a tiré la sonnette d’alarme sur l’impact sur les revenus des familles de la fin de l’augmentation de 20 £ du crédit universel.

Il prévient que cela « réduira les revenus d’environ 5,5 millions de familles de 1 040 £ par an » et « mettra un demi-million de personnes dans la pauvreté, dont 200 000 enfants ».

Philip Blond, directeur de ResPublica, a exhorté le Premier ministre à transformer l’accès à l’éducation.

Il a déclaré: “Boris Johnson a la chance de faire pour l’éducation ce que le NHS a fait pour la santé, c’est-à-dire d’universaliser l’éducation et d’en faire non plus seulement le privilège des riches et le domaine de la classe moyenne …

«Les conservateurs peuvent donner une seconde chance à ceux qui ont échoué par le système et combler de manière cruciale l’écart de productivité qui est causé presque partout par un manque de compétences et d’accès à la formation.»

Le député conservateur d’Ashfield Lee Anderson a encouragé les personnes au chômage à faire du bénévolat auprès d’organismes de bienfaisance afin d’acquérir de nouvelles compétences et de gagner en confiance.

Il a déclaré: “Avec un million de postes vacants au Royaume-Uni, c’est le bon moment pour chercher un emploi… Si vous dépendez des avantages sociaux, vous pouvez faire beaucoup de travail localement pour aider votre communauté locale…

« Le secteur bénévole est un bon point de départ. Cela les améliore, cela les fait se sentir mieux dans leur peau, cela leur donne confiance et cela pourrait conduire à un travail rémunéré à temps plein…

« Il n’y a pas vraiment d’excuse pour que quiconque ne fasse pas un peu de travail chaque semaine – aucune excuse du tout. »