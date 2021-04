Le Royaume-Uni fait un pas de plus vers le «retour à la vie normale dans son intégralité» avec la moitié du pays désormais vacciné UK | Nouvelles

Inde: le Dr David Nabarro de l’OMS exhorte le Royaume-Uni à partager les vaccins

Les ministres devraient signer un accord majeur avec le géant pharmaceutique Pfizer pour plus de vaccins cet automne, afin de «protéger les gens pendant l’hiver et de profiter de Noël». Cela intervient alors que plus de 20 scientifiques écrivent une lettre ouverte au gouvernement demandant que toutes les restrictions de Covid, y compris les masques et la distanciation sociale, prennent fin le 21 juin, permettant au public de «reprendre le contrôle de sa propre vie».

Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré que sa stratégie de réouverture prudente, associée au déploiement du vaccin, visait à garantir qu’il n’y aura pas de retour au verrouillage. Les derniers chiffres de vaccination, associés aux nouvelles des doses supplémentaires, suggèrent que le pays est en bonne voie pour atteindre cet objectif.

Une annonce officielle sur les nouvelles doses a été retardée, mais des sources ont confirmé que l’accord était sur le point d’être signé.

Une source de Whitehall a confirmé que le nouveau vaccin vise à protéger les gens pendant l’hiver et à nous permettre de profiter de Noël, après son annulation l’hiver dernier.

Il y avait eu des doutes quant à l’obtention des flacons fabriqués en Allemagne, qui faisaient partie de la première tranche utilisée par les personnes âgées cette année. Cela était dû au fait que l’UE menaçait de bloquer la livraison après la gestion désastreuse par Bruxelles du déploiement des vaccins de l’UE.

Les chiffres d’hier ont montré que plus de 33 millions de personnes ont reçu au moins un premier coup, ce qui signifie que plus de la moitié de la population a été vaccinée.

32 autres décès de Covid et 2 061 nouveaux cas ont été signalés.

Saffron Cordery, directeur général adjoint de NHS Providers, a déclaré: «C’est un exploit étonnant que la moitié de la population britannique ait maintenant eu au moins un coup.

«En moins de cinq mois, le personnel de première ligne du NHS dans les fiducies et les soins primaires et les bénévoles ont fait un travail incroyable en distribuant plus de 33 millions de premiers coups et plus de 11 millions de secondes doses.

«Nous leur devons tous nos remerciements.

«Ces mesures sont essentielles pour maintenir les taux d’infection à Covid-19 sous contrôle et contribuer à faire en sorte que ce verrouillage actuel soit le dernier.»

Matt Hancock a déclaré hier: «Je suis absolument ravi que plus de la moitié de la population du Royaume-Uni ait maintenant été vaccinée.

«C’est un jalon brillant et plus encore maintenant que plus de 11 millions de personnes les plus vulnérables à Covid ont eu deux coups.

Le gouvernement a lancé une nouvelle campagne publicitaire pour persuader les moins de 50 ans d’obtenir le coup (Image: .)

«Ce programme de vaccination est notre moyen de sortir de cette pandémie. Cela sauve clairement des vies – nous pouvons le voir – et cela signifie que moins de gens attrapent la maladie.

“Alors, quand votre temps viendra, et que nous traversons les tranches d’âge et que nous nous adressons constamment aux jeunes de plus en plus jeunes, veuillez vous présenter et recevoir le coup.”

Le secrétaire à la Santé a ajouté: «Je suis également ravi que le taux de participation de ceux qui sont les plus vulnérables, ceux de plus de 50 ans, dépasse 95%. Cela donnera à ce pays tant de protection dans les semaines et les mois à venir.

Les experts ont déclaré que les vaccins devraient être en mesure de contrôler la pandémie, les données réelles du Royaume-Uni montrant que les jabs réduisent les taux d’infection et sont susceptibles de réduire la transmission.

Pour encourager l’adoption, le gouvernement a lancé une nouvelle campagne de publicité pour persuader les moins de 50 ans d’obtenir le coup.

Il présente une série d’images de moments intimes à travers le Royaume-Uni, y compris dans la cathédrale de Salisbury, le Royal Welsh Showground au centre du Pays de Galles et sur l’île de Rathlin en Irlande du Nord, pour souligner la taille et l’ampleur du déploiement des vaccins en Grande-Bretagne.

Des projets pilotes sont actuellement en cours pour permettre la reprise d’événements en direct plus importants, tels que des concerts et des sports. Les personnes qui partent doivent signer des formulaires de consentement et fournir la preuve d’un test négatif.

Un pilote de boîte de nuit majeur, sans masque ni distanciation sociale, aura lieu vendredi à Liverpool.

Le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, a parlé de l’importance des programmes, en tant qu’élément clé d’un «pas vers la normalité».

Il a déclaré: «Notre objectif ultime est de déterminer comment nous pouvons ramener les foules en toute sécurité dès que possible, et revenir à la façon dont les choses étaient avant Covid.

«Chaque pilote nous rapproche de la vie normale. Ils nous montrent comment nous pouvons sortir de ce truc en toute sécurité – et laisser Covid dans le rétroviseur une fois pour toutes. “

Il a déclaré que les essais étaient menés «au nom de la science, afin que nous puissions assurer le retour à une vie normale dans son intégralité». Dans le même temps, la secrétaire au Travail et aux Pensions, Therese Coffey, a déclaré que les éléments étaient en place pour garantir que le pays puisse retrouver les niveaux d’emploi record d’avant la crise. Elle a déclaré: «Nous sommes entrés dans cette pandémie l’année dernière avec

record d’emploi élevé.

«Depuis lors, les congés ont protégé des millions d’emplois et nous avons renforcé le filet de sécurité sociale comme jamais auparavant, pour aider les gens à traverser ces moments difficiles. Après les millions de

vaccins, viennent maintenant les vacances et les visites dans les jardins des pubs.

«En soutenant en toute sécurité nos habitants et en poursuivant prudemment notre feuille de route vers la reprise, nous remettons le pays sur les rails et reconstruisons mieux.

Mais malgré les nouvelles positives, le gouvernement de M. Johnson fait toujours face à des pressions sur sa stratégie de déverrouillage. L’utilisation possible de certificats Covid – passeports vaccinaux – pour entrer dans les théâtres et les grandes salles s’est avérée controversée.

Un sondage Survation auprès de 1 009 personnes a révélé que dans l’ensemble, les certificats étaient considérés comme justes, mais que les jeunes étaient plus opposés.

Oliver Downden a parlé de l’importance des projets pilotes pour permettre des événements en direct plus importants (Image: .)

Quarante-six pour cent des 18-34 ans étaient contre l’introduction des certificats comme condition d’accès à l’hospitalité.

Quarante et un pour cent ont soutenu l’idée et 13 pour cent ont dit qu’ils ne savaient pas. Chez les 35-44 ans, la division était répartie presque également entre les partisans et les opposants à l’idée, avec 43% contre et 44% en faveur. Un autre 13 pour cent ont dit qu’ils ne savaient pas.

Cependant, 65 pour cent des plus de 65 ans étaient en faveur de l’idée, avec 25 pour cent contre. Rupert Lowe, ancien député européen du Brexit Party et homme d’affaires, a commandé le sondage.

Il a déclaré: «Nous avons puni les assez jeunes au cours de la dernière année.

«Des emplois détruits, une montagne de dettes à rembourser et maintenant nous voulons les exclure de la société contre leur gré. Ceux de la génération plus âgée qui sont si favorables devraient avoir honte.

«Exiger une preuve de l’état de santé d’une personne pour qu’elle puisse visiter le pub est une idée hideuse.

Les scientifiques demandent que toutes les restrictions de Covid prennent fin le 21 juin (Image: .)

«Nous dérivons vers un État autoritaire Covid et il est acclamé par des millions de personnes.

«Bientôt, il sera trop tard. Faites entendre votre voix maintenant.

Hier, des milliers de manifestants, dont le maire de Londres Laurence Fox et l’animatrice de télévision Beverley Turner, ont défilé dans le centre de Londres pour exiger l’interdiction des passeports vaccinaux.

Ignorant la distanciation sociale, la foule sans masque a agité des banderoles indiquant «Pas de nouvelle normalité» et «Pas de passeport santé».

Hier soir, l’organisation caritative nationale pour l’autisme Thinking Autism a déclaré que les certificats pourraient «marginaliser davantage» les personnes atteintes d’autisme.