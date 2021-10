Le Royaume-Uni fera don de 20 millions de doses du vaccin contre le coronavirus AstraZeneca aux pays en développement : Boris Johnson

Johnson a fait cette annonce à son arrivée à Rome pour un sommet des dirigeants du Groupe des 20, qui débute samedi.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré que le Royaume-Uni ferait don de 20 millions de doses du vaccin contre le coronavirus AstraZeneca aux pays en développement dans le cadre des efforts visant à partager les vaccins avec les pays qui en manquent cruellement.

Le Royaume-Uni affirme que 10 millions de doses ont été envoyées au programme de partage de vaccins COVAX soutenu par les Nations Unies, et 10 millions d’autres suivront dans les semaines à venir.

Ils rejoignent les 10 millions de doses qui ont déjà été livrées et font partie de l’engagement de la Grande-Bretagne à partager 100 millions de doses avec les pays les plus nécessiteux d’ici la mi-2022.

Johnson a exhorté le club des puissances économiques à faire pression pour vacciner le monde d’ici la fin de 2022, affirmant que « notre première priorité en tant que G-20 doit être d’aller de l’avant avec la distribution rapide, équitable et mondiale des vaccins ». La Grande-Bretagne et d’autres pays riches ont été accusés d’avoir accumulé plus de vaccins qu’ils n’en ont besoin, tandis que certains pays, en particulier en Afrique, en ont peu ou pas du tout. L’ancien Premier ministre britannique Gordon Brown, envoyé pour la santé de l’Organisation mondiale de la santé, a exhorté les pays du G-20 à accélérer les choses et à acheminer par avion les doses inutilisées vers le monde en développement.

Le dirigeant britannique espère également attirer l’attention du G-20 sur les engagements climatiques alors qu’il se prépare à accueillir un sommet des Nations Unies sur le climat à Glasgow, en Écosse, à partir de dimanche.

