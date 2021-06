Le Royaume-Uni frappe également le bitcoin avec le verrouillage de Binance | La technologie

Binance, la plateforme la plus utilisée pour l’échange de bitcoins, sera bloquée au Royaume-Uni ce mercredi.

Après une période pleine de nouvelles prometteuses et de croissance continue pour le bitcoin, au cours du dernier mois et demi, il semble que l’automne soit arrivé pour la crypto-monnaie la plus utilisée en raison de les nouvelles négatives continuelles. Après le changement de Tesla qui a provoqué une forte chute et l’interdiction de l’exploitation minière en Chine, au Royaume-Uni son utilisation est également difficile.

Depuis le 30 juin, le chien de garde financier britannique bloque Binance, il lui a ordonné de cesser d’agir dans le pays. Il s’agit d’une plate-forme bien connue pour l’échange de crypto-monnaies qui se distingue par son expansion parmi les utilisateurs en raison de sa simplicité d’utilisation, notamment en ce qui concerne le bitcoin.

Comme le rapporte le Wall Street Journal, la société n’est autorisée à exercer aucune activité sans le consentement préalable de l’organisme de réglementation. Mais ce n’est pas quelque chose de simple d’être une entreprise avec différentes plateformes et réparties en plusieurs pays, paradis fiscaux inclus.

L’échange d’argent via son site Web principal continuera d’être autorisé, mais pas avec le différents sites Web dont il dispose via l’extension établie au Royaume-Uni. Cependant, il y aura divers avertissements qui démotiveront les utilisateurs. De plus, vous ne pourrez plus continuer à mener des campagnes publicitaires sur quelque support que ce soit.

Il s’agit d’une mesure prise en même temps qu’un des recherches approfondies sur l’ensemble de l’univers des crypto-monnaies et les entreprises qui les gèrent ou faciliter son achat et sa vente en raison de l’absence de réglementation et de l’utilisation possible qui en est faite par des criminels.

Tel que rapporté par le WSJ, Binance a également été interdite au Japon il y a quelques jours pour d’éventuelles activités illégales et dans d’autres pays, des enquêtes ont été ouvertes pour clarifier comment cela fonctionne exactement face aux divers soupçons.

Ces mesures sont conformes à ce qui a été annoncé par l’OCU en Espagne il y a quelques jours et à son avertissement que les crypto-monnaies sont à de nombreuses reprises un investissement dangereux et comment il y a les entreprises qui travaillent illégalement en raison de l’absence de réglementation. Même ainsi, aucun mouvement n’a encore été fait ici dans le cas de Binance.