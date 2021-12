Le Royaume-Uni interdit 7 annonces cryptographiques de Papa John’s, Coinbase, Etoro, Luno, Kraken et d’autres sociétés

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Le chien de garde de la publicité au Royaume-Uni interdit diverses publicités liées à la crypto-monnaie des bourses et d’autres sociétés.

Bien que dans les rues, les bus, les arrêts, les magasins du Royaume-Uni il n’était pas rare de voir une publicité d’échanges cryptographiques, et en fait c’était l’un des pays pionniers dans ces avis, maintenant plusieurs d’entre eux ont été interdits, même de bourses et entreprises renommées. Et pas seulement sur la voie publique, mais aussi sur le web et les réseaux sociaux.

Hier, le chien de garde de la publicité britannique a été interdit sept annonces de crypto-monnaie, dont celles de Papa John’s Pizza, Coinbase, Kraken, Etoro, Coinburp, Exmo et Luno.

Après évaluation, l’Advertising Standards Authority (ASA) a dit que les annonces étaient « trompeuses » et qu' »ils profitent de l’inexpérience des consommateurs de manière irresponsable et n’illustrent pas le risque de l’investissement ».

En plus de donner des instructions précises à chaque entreprise sur ce qu’elle doit faire pour respecter ses normes publicitaires à l’avenir, l’ASA a ordonné dans tous les cas :

Les annonces ne doivent pas réapparaître dans le format indiqué.

Annonces interdites

Selon Bitcoin.com, la publicité pour Papa John’s Pizza était une promotion sur son site Web et Twitter. La célèbre chaîne de pizza distribuait des bitcoins avec des achats en mai. La société a annoncé « des bitcoins gratuits d’une valeur de 10 £ » (10 livres, soit 13,36 $). Avec un achat de 30 £ ou plus, les clients économiseraient 15 £ et obtiendraient 10 £ en bitcoin de l’échange cryptographique Luno.

De même, la publicité Coinbase était une publicité Facebook payante. Il incluait un texte qui disait : » 5 £ de bitcoins en 2010 vaudraient plus de 100 000 £ en janvier 2021. Ne manquez pas la prochaine décennie – commencez à utiliser Coinbase aujourd’hui. «

L’annonce de Luno était une annonce intégrée à l’application vue sur l’application Daily Mail Online. Il comprenait un texte qui disait : « Investissez dans la crypto pour aussi peu que 1 £. » Ce n’était pas la première fois que l’ASA avait des problèmes avec les publicités de Luno. L’autorité a interdit les publicités bitcoin « Time to Buy » de la bourse dans les bus et le métro de Londres en mai.

L’annonce de Payward était une affiche numérique pour son échange cryptographique, Kraken, vue à la gare de London Bridge. Il comprenait un texte qui disait : « Achetez plus de 50 crypto-monnaies en quelques minutes », « Commencez avec aussi peu que 10 £ » et « Créez une richesse numérique et achetez des cryptos en déplacement ».

Pour sa part, la publicité d’Etoro était une publicité display payante sur le site Yahoo Finance. Il comprenait un texte qui disait : « Investissez dans les meilleures crypto-monnaies du monde en un seul clic. »

Pendant ce temps, l’annonce Exmo était une vidéo sur Wingin ‘It !, sur la chaîne YouTube de Paul Lucas. La description de la vidéo comportait un texte qui disait : « Téléchargez Exmo maintenant et économisez gros sur les commissions commerciales ! Exmo a reçu un enregistrement temporaire pour mener des activités de crypto-actifs. «

La septième publicité interdite mercredi était un utilisateur de Twitter pour la plate-forme de trading de crypto-monnaie Coinburp, qui comprenait une section bio qui disait: « Inscrivez-vous en quelques minutes, déposez instantanément, puis effectuez des transactions de crypto super faciles et sûres ».

Comme précédent récemment, il convient de rappeler qu’en novembre, l’ASA a lancé une enquête sur les annonces de la crypto-monnaie Floki inu (FLOKI). Les publicités, intitulées « Avez-vous perdu Doge ? Get Floki », est apparu dans les bus et le métro de Londres.

Sources : Bitcoin.com et archives

Image Unsplash modifiée