Le Royaume-Uni lance la préparation des négociations commerciales avec l’Inde

Au Royaume-Uni, mardi 25 mai 2021, les préparatifs de l’accord ont été lancés par la secrétaire au commerce, Liz Truss.

L’Inde et le Royaume-Uni ont entamé leur consultation de 14 semaines pour l’accord de libre-échange entre les deux pays.

La consultation, qui débutera du 25 mai au 31 août 2021, devrait recueillir les points de vue du «public et des entreprises et s’assurer qu’un accord est adapté aux intérêts du Royaume-Uni».

Dans une déclaration officielle partagée mardi par le haut-commissariat du Royaume-Uni à New Delhi, «les négociations pour l’accord de libre-échange entre le Royaume-Uni et l’Inde devraient commencer à l’automne.» Les points de vue du public et des entreprises aideront à garantir un accord qui sera adapté aux intérêts du Royaume-Uni. Il y aura un questionnaire qui aidera à recueillir des informations qui participeront au partage de leurs expériences lorsqu’ils feront des affaires avec l’Inde.

Comment l’accord commercial aidera-t-il?

Comme cela a été rapporté dans Financial Express Online plus tôt, avec un accord de libre-échange en place, le whisky écossais emblématique pourrait faire une entrée en Inde. Un accord entre les deux contribuera à stimuler le commerce des sciences et des services et à créer des emplois dans tout le pays.

Au Royaume-Uni, mardi 25 mai 2021, les préparatifs de l’accord ont été lancés par la secrétaire au commerce, Liz Truss.

Que recherche le Royaume-Uni dans cet accord?

Pour l’économie indienne de 2 billions de livres sterling et le marché de 1,4 milliard de consommateurs, le Royaume-Uni cherche à éliminer les obstacles à la pratique des affaires, ce qui comprend également la suppression des droits de douane allant jusqu’à 150% sur le whisky et 125% sur les voitures de fabrication britannique.

Les intrants devraient aider le Royaume-Uni à conclure un accord qui se concentrera sur une coopération plus étroite dans des industries axées sur l’avenir telles que la science, la technologie et les services, créant des emplois de grande valeur dans tout le pays.

En outre, dans un effort pour renforcer le Royaume-Uni en tant que porte d’entrée sur le marché international, l’objectif est de faciliter les opérations des entreprises de services sur le marché indien.

La population croissante à revenu intermédiaire et les jeunes indiens hautement connectés seront également les consommateurs cibles du type de biens et de services dans lesquels le Royaume-Uni excelle.

Qu’a dit la secrétaire au Commerce international Liz Truss?

«Nous mettons le feu à un accord de libre-échange avec l’Inde – la plus grande démocratie du monde, la cinquième plus grande économie, une nation de 1,4 milliard d’habitants et un énorme marché pour les produits britanniques comme le whisky, les voitures et les services.»

Selon lui, l’ALE éliminera les barrières et ce sera plus facile pour les entreprises britanniques et aidera également à obtenir plus d’investissements, de meilleurs emplois, des salaires plus élevés, et il y aura plus de choix et cela fera baisser les prix au Royaume-Uni.

Pourquoi les consultations maintenant avant la réunion du G-7?

Le partenariat commercial renforcé (ETP) a été approuvé par les deux pays le 4 mai, à l’issue de la réunion virtuelle au sommet entre le Premier ministre Narendra Modi et le Premier ministre britannique Boris Johnson. Les deux pays ont également lancé une «feuille de route 2030». Cela fournira un cadre pour les relations entre le Royaume-Uni et l’Inde.

Plus tôt ce mois-ci, les deux pays ont convenu de mettre en œuvre un paquet «Early Market Access» pour les secteurs qui incluent les fruits, les crevettes, les soins infirmiers et les dispositifs médicaux.

Le partenariat commercial renforcé fera plus que doubler le commerce bilatéral d’ici 2030 et renforcera encore les relations bilatérales entre les deux pays ainsi que le commerce.

Qu’est-ce que le Royaume-Uni a accepté d’ouvrir?

Le secteur de la pêche, principalement les crevettes. Pour faciliter plus d’opportunités pour les infirmières; reconnaître les certificats des marins indiens. Et d’engager également un dialogue conjoint sur l’accord de sécurité sociale.

L’Inde a accepté de…

Aux demandes du Royaume-Uni concernant un meilleur accès au marché pour les fruits et les dispositifs médicaux. Et de reconnaître mutuellement les masters et d’œuvrer à l’ouverture réciproque des services juridiques.

Ces mesures permettront de générer 20 000 à 25 000 nouveaux emplois directs et indirects en Inde.

Savez-vous ce que sont le ratio de réserve de trésorerie (CRR), le projet de loi de finances, la politique fiscale en Inde, le budget des dépenses, les droits de douane? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail à Financial Express Explained. Obtenez également les cours des actions BSE / NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul de l’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.