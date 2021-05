Le Royaume-Uni lance un cycle de consultation à l’approche des négociations d’ALE

La consultation publique, qui se déroule jusqu’au 31 août, comprend un questionnaire qui recueillera des informations auprès des participants sur leurs expériences et leurs priorités lorsqu’ils font des affaires avec l’Inde.

Le Royaume-Uni a lancé les préparatifs officiels d’un accord de libre-échange avec l’Inde, qui ouvrira de nouvelles perspectives à diverses industries et stimulera le commerce bilatéral de la science et des services et, partant, la création d’emplois. La consultation fait suite au partenariat commercial renforcé convenu lors de la réunion virtuelle entre le Premier ministre Narendra Modi et son homologue britannique Bris Johnson le 4 mai, où ils ont lancé une “ feuille de route 2030 ” qui fournira un cadre pour les relations entre le Royaume-Uni et l’Inde.

La secrétaire au commerce, Liz Truss, a entamé mardi les préparatifs d’un accord commercial avec l’Inde en lançant une consultation de 14 semaines pour solliciter l’opinion du public et des entreprises, dans la perspective des négociations formelles d’un ALE entre le Royaume-Uni et l’Inde visant à commencer à l’automne. «Le Royaume-Uni veut un accord qui supprime les barrières aux affaires et au commerce avec l’économie indienne de 2 000 milliards de livres et le marché de 1,4 milliard de consommateurs. Cela comprend la suppression des droits de douane allant jusqu’à 150% sur le whisky et 125% sur les voitures de fabrication britannique », a déclaré un communiqué du haut-commissariat britannique.

Avant le début des négociations, le Royaume-Uni et l’Inde doivent achever une phase de cadrage pré-négociation – une période d’engagement avec les entreprises et le public. La consultation publique, qui se déroule jusqu’au 31 août, comprend un questionnaire qui recueillera des informations auprès des participants sur leurs expériences et leurs priorités lorsqu’ils font des affaires avec l’Inde.

Le Royaume-Uni et l’Inde cherchent à doubler le commerce entre leurs deux pays d’ici 2030, contre environ 23 milliards de livres (33 milliards de dollars) en 2019. L’ETP crée des opportunités pour les entreprises britanniques en Inde dans des secteurs tels que l’alimentation et les boissons et les sciences de la vie en améliorant l’accès au marché. Les barrières non tarifaires sur les fruits et les dispositifs médicaux seront réduites, permettant aux entreprises d’exporter davantage de leurs produits vers l’Inde.

La déclaration de BHC a également déclaré que le Royaume-Uni vise à faciliter le fonctionnement des entreprises de services sur le marché indien, renforçant ainsi le statut du Royaume-Uni en tant que centre international de services. La population indienne croissante à revenu intermédiaire et les jeunes hautement connectés seront les consommateurs cibles pour le type de biens et de services dans lesquels le Royaume-Uni excelle. La consultation sur l’accord potentiel se concentrera sur une large contribution des consommateurs et des entreprises de tous les secteurs et aidera le Royaume-Uni élaborer un accord qui comprend une coopération plus étroite dans les industries axées sur l’avenir comme la science, la technologie et les services, créant des emplois de grande valeur dans tout le pays.

