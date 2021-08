Le Royaume-Uni lance une application pour surveiller les personnes souffrant de problèmes cardiaques

08/05/2021 à 09:59 CEST

Des patients cardiaques du nord du Pays de Galles participent à l’essai d’une nouvelle application qui les surveille via un téléphone mobile. Le conseil de santé de Betsi Cadwaladr travaille avec la société de technologie Huma pour tester si le nouveau logiciel peut aider les personnes souffrant de problèmes cardiaques à domicile.

L’application permet aux patients de faire des consultations vidéo, évitant les visites inutiles à l’hôpital. Le test pilote financé par le gouvernement gallois pourrait signifier que les problèmes de santé des patients sont détectés plus rapidement.

Dans le cadre de l’essai, les patients recevront du matériel pour prendre des lectures, y compris un brassard de tension artérielle, des balances et un oxymètre de pouls. Les spécialistes en cardiologie pourront surveiller à distance les symptômes et les progrès de chaque patient, et effectuer des consultations vidéo pour répondre à toute préoccupation. Si nécessaire, des visites à l’hôpital peuvent être programmées pour une consultation et un traitement supplémentaires.