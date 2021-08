Le Royaume-Uni lancera un programme historique de test d’anticorps Covid | Politique | Nouvelles

Les données façonneront la réponse continue de la Grande-Bretagne au virus et feront la lumière sur la façon dont les variantes répondent aux différents vaccins.

À partir de mardi, toute personne âgée de plus de 18 ans pourra s’inscrire pour participer à la recherche lors de la réservation d’un test PCR via NHS Test and Trace. Jusqu’à 8 000 volontaires qui reçoivent un résultat positif recevront deux tests d’anticorps par piqûre au doigt à effectuer à domicile et à renvoyer pour analyse en laboratoire.

Le ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré que ce serait la première fois que des tests d’anticorps seraient mis à la disposition du grand public, et le programme pourrait également donner un aperçu de tous les groupes de personnes qui ne développent pas de réponse immunitaire.

Le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a déclaré: «Notre nouveau test national d’anticorps sera rapide et facile à participer, et ce faisant, vous contribuerez à renforcer notre compréhension de Covid-19 alors que nous revenons prudemment à une vie plus normale. Je suis fier de voir toutes les régions du Royaume-Uni s’unir autour de cette nouvelle initiative et travailler ensemble pour nous armer d’informations encore plus précieuses sur la façon dont les vaccins COVID-19 protègent les gens de haut en bas au Royaume-Uni.

«Notre programme de vaccination phénoménal continue de construire un mur de défense massif à travers le pays – prévenant déjà environ 24 millions d’infections et plus de 100 000 décès rien qu’en Angleterre. J’exhorte tout le monde à travers le Royaume-Uni à se faire vacciner dès que possible. »

Les personnes participant à la recherche doivent effectuer leur premier test d’anticorps dès que possible après avoir reçu un résultat de PCR positif, avant que le corps n’ait le temps de générer une “réponse d’anticorps détectable à l’infection actuelle”.

Le premier test déterminera le niveau d’anticorps qu’une personne avait avant son infection actuelle. Le deuxième test, qui doit être effectué 28 jours après le test positif, mesurera les anticorps générés en réponse à l’infection.

En comparant les deux résultats, les chercheurs pourront voir comment les personnes vaccinées renforcent leur immunité lorsqu’elles sont infectées – et comment cela peut varier lorsqu’elles attrapent différentes variantes.

Le gouvernement insiste sur le fait que les tests positifs pour les anticorps ne signifient pas que quelqu’un est immunisé contre Covid-19, et souligne que les gens doivent continuer à suivre les règles.

Le Dr Jenny Harries, directrice générale de la National Health Security Agency du Royaume-Uni, a déclaré: «Nous déployons des tests d’anticorps à travers le Royaume-Uni pour obtenir des données vitales sur l’impact de notre programme de vaccination et sur les réponses immunitaires aux différentes variantes de Covid-19. Cela a été rendu possible grâce à l’incroyable public britannique qui continue de se présenter pour des tests lorsqu’ils développent des symptômes et aux millions de personnes qui ont eu leurs injections.

« La meilleure façon de se protéger et de protéger son entourage est de se faire vacciner. J’encourage tous ceux qui ne se sont pas encore manifestés à réserver leurs premier et deuxième jabs. »