Le Royaume-Uni mettra fin aux réseaux 2G et 3G d’ici 2033, en se concentrant sur la connexion 5G

Le Royaume-Uni a annoncé aujourd’hui qu’il allait éteindre ses réseaux 2G et 3G d’ici 2033, car il se concentre davantage sur la nouvelle technologie 5G.

Tel que rapporté par TechRadar, le gouvernement a déclaré que « la temporisation des réseaux vieillissants accélérera les ambitions 5G du Royaume-Uni et ouvrira la voie aux futurs services 6G qui offrent une gamme d’avantages pour les individus, les entreprises et la société ».

La publication note que si la connexion 4G est largement disponible au Royaume-Uni, moins de personnes dépendent des réseaux 2G et 3G.

Les quatre opérateurs britanniques ont convenu de mettre fin à la disponibilité de ces réseaux d’ici 2033, mais il est probable que le réseau 3G sera coupé avant cela, car « la plus grande disponibilité de la 4G dans les zones rurales réduit le besoin de maintenir une infrastructure de qualité inférieure ».

Si la désactivation de la 3G aidera les opérateurs à réutiliser la structure pour les réseaux 4G et 5G, elle réduira également les coûts car les entreprises pourront éteindre les équipements énergivores.

Pour la 2G, en revanche, elle pourrait rester en place pendant un certain temps car «les besoins en énergie plus faibles en font une norme idéale pour les déploiements de masse de l’IoT qui nécessitent une longue durée de vie de la batterie et une bande passante minimale».

La secrétaire à la Culture, Nadine Dorries, a expliqué comment la 5G aidera le Royaume-Uni avec des données mobiles plus rapides et rendra les entreprises plus productives.

Aujourd’hui, nous annonçons un montant supplémentaire de 50 millions de livres sterling pour placer le Royaume-Uni à l’avant-garde de la connectivité mobile et nous assurer que nos réseaux de télécommunications sont sûrs et sécurisés maintenant et à l’avenir. Nous ne pouvons le faire que grâce à une collaboration internationale plus étroite et je rencontrerai nos alliés américains aujourd’hui alors que nous renforçons nos liens sur la technologie.

De toute évidence, le Royaume-Uni n’est pas la seule région à envisager de mettre fin à la prise en charge de la 3G, même si cela prendra un certain temps. Au début de cette année, l’opérateur américain Verizon a annoncé son intention de mettre fin à son réseau 3G à la fin de 2022. La société a déclaré :

Depuis 2016, nous avons déclaré publiquement que nous déclassions activement notre réseau 3G CDMA. Initialement, nous avions annoncé que nous fermerions notre réseau 3G en 2019. Cependant, nous avons prolongé notre date de fermeture – d’abord à fin 2020 et maintenant à fin 2022 – afin de prendre soin de nos clients et de leur donner tous les efforts possibles. afin de minimiser les interruptions de service à mesure qu’ils passent à des technologies plus récentes et plus avancées.

La 5G se développant lentement à l’échelle mondiale pour les entreprises et les clients, ce n’est qu’une question de temps avant que la 4G et la 5G ne deviennent la norme habituelle. Non seulement cela, mais il est important de noter que les téléphones 5G sont plus abordables que jamais et Apple prévoit son iPhone 5G le moins cher pour 2022 avec un iPhone SE de troisième génération.

Comment se passe l’expansion de la 5G dans votre pays ? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :