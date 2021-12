Le Royaume-Uni obtient enfin son propre magasin Pokémon Center en ligne

Décorez les couloirs avec des branches de Bellsprout, car le site Web du UK Pokémon Center est enfin là.

« Félicitations d’avoir été l’un des premiers à découvrir ce site, notre récente extension du Centre Pokémon ! » lit le site Web, qui est actuellement dans son lancement bêta. « Nous sommes ravis de vous accueillir avec la meilleure expérience possible, mais ce site n’en est qu’à ses débuts, vous pouvez donc rencontrer quelques problèmes… n’oubliez pas de vérifier et de vous abonner à notre newsletter par e-mail pour les mises à jour – nous’ Je travaillerai dur pour ajouter continuellement de nouvelles gammes de produits. »

Il y a quelques articles en solde qui se sont vendus ailleurs, comme l’excellent pull en tricot Snom, mais d’autres articles comme le pouf Ditto ne sont pas encore disponibles sur le site britannique. Le nouveau site Pokémon Center facturera des frais d’expédition fixes de 5 £ par commande au Royaume-Uni.

Bien sûr, il ne s’agit que d’un Centre Pokémon en ligne ; il y avait un Pokémon Center pop-up à Londres, qui avait des files d’attente gigantesques et pas mal de problèmes de démarrage – et n’est pas revenu depuis la fin de sa course en novembre 2019.

Si rond… si doux…

Maintenant, allez, UK Pokéfans, et dépensez une somme d’argent ridicule pour des choses comme celle-ci, dont l’auteur de cet article peut se porter garant en termes de douceur et de confort… et aussi de la somme d’argent ridicule.