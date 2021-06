Le Royaume-Uni oppose son veto à un portefeuille de crypto-monnaie

in

28/06/2021 à 13:26 CEST

le les crypto-monnaies viennent de trouver une autre pierre dans la recherche de l’acceptation des gouvernements internationaux. Le Financial Times rapporte que la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni (FCA pour ses siècles en anglais) a interdit le principal portefeuille d’échange de crypto-monnaie appelé Binance exercer des activités réglementées dans le pays. Cela inclut à la fois Binance Markets Limited et sa société mère Binance Group.

L’organe de surveillance n’a pas précisé les raisons pour lesquelles il a bloqué Binance, mais a noté qu’une “imposition d’exigences” a empêché Binance de fonctionner. Binance a jusqu’au 30 juin pour confirmer qu’il se conforme aux exigences de la FCA.

Dans le passé, Binance a expliqué qu’elle prenait les réglementations de l’État “très au sérieux” et s’était “engagée” à respecter les règles partout où elle opérait.

Quoi qu’il en soit, c’est un coup dur. Binance est l’une des plus grandes bourses de cryptographie de la planète, avec des opérations dans le monde entier et un volume d’échanges leader du secteur d’environ 2,02 milliards d’euros en mai 2021.