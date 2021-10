Le Royaume-Uni ordonne à l’ambassadeur de France de se rendre à Londres pour des entretiens – accuse Macron d’avoir enfreint la loi | Politique | Nouvelles

Post-Brexit. le Royaume-Uni et la France sont en désaccord sur les licences de pêche dans les eaux britanniques. Jeudi, la police maritime française a saisi un chalutier britannique retrouvé dans ses eaux territoriales sans permis. Maintenant, un gouvernement britannique a déclaré que la France avait enfreint le droit international avec cette décision et l’a qualifiée d' »injustifiée ».

Dans un communiqué, un porte-parole du gouvernement a déclaré: « Lord Frost a présidé une réunion ministérielle plus tôt dans la journée pour examiner la réponse du Royaume-Uni à la mesure définie par la France hier.

« Les actions françaises proposées sont injustifiées et ne semblent pas compatibles de la part de l’UE avec l’accord de commerce et de coopération (ACT) ou le droit international plus large.

Nous regrettons le langage de confrontation qui a été constamment utilisé par le gouvernement français sur cette question, qui ne rend pas cette situation plus facile à résoudre.

Nous avons fortement fait part de nos préoccupations à la fois à la Commission française et à la Commission européenne. Comme étape suivante, le ministre des Affaires étrangères a chargé le ministre Morton de convoquer l’ambassadeur de France.

« Nous répétons que le gouvernement a accordé 98% des demandes de licence des navires de l’UE pour pêcher dans les eaux britanniques et, comme cela a toujours été clairement indiqué, examinera toute autre preuve sur le reste. »

Liz Truss, ministre des Affaires étrangères, a confirmé sur Twitter avoir chargé Wendy Morton, ministre de l’Europe, de convoquer l’ambassadeur de France.

Elle a déclaré: « J’ai chargé la ministre de l’Europe Wendy Morton de convoquer l’ambassadeur de France au Royaume-Uni pour des entretiens demain afin d’expliquer les menaces décevantes et disproportionnées contre le Royaume-Uni et les îles anglo-normandes. »

Cela survient après que la police maritime française a arrêté un navire britannique au large du Havre jeudi matin.

Le bateau a ensuite été dérouté à quai et « remis à l’autorité judiciaire ».

Un deuxième navire britannique a reçu un avertissement verbal des officiers maritimes.

