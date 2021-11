« Le Royaume-Uni ouvre la voie à la fréquentation en octobre »

Les données du BRC pour octobre 2021 révèlent que la fréquentation des parcs de vente au détail est presque revenue aux niveaux d’avant la pandémie. // Les chiffres de fréquentation du Royaume-Uni sont les plus élevés parmi les grandes économies européennes // Une augmentation de l’activité des consommateurs montre que la fréquentation des retail parks est presque revenue aux niveaux d’avant la pandémie

Les derniers chiffres du British Retail Consortium (BRC) ont révélé que les chiffres de fréquentation du Royaume-Uni sont les plus élevés des principales économies européennes.

En mettant 2020 de côté et en comparant les chiffres les plus récents aux chiffres de 2019, les données du BRC ont montré que la fréquentation britannique a diminué de 13,7% en octobre (Yo2Y), bien au-dessus de la baisse moyenne sur trois mois de 16%.

C’était devant l’Espagne (-19,8 %), l’Allemagne (-26,1 %), l’Italie (-34,6 %) et la France (-34,9 %), pour la même période de quatre semaines (du 3 au 31 octobre).

Les données ont également montré une augmentation de 3,2% au Royaume-Uni, par rapport aux chiffres de septembre.

Un examen plus détaillé des chiffres a révélé que la fréquentation des parcs de vente au détail est presque revenue aux niveaux d’avant la pandémie grâce à l’offre attrayante de grands magasins et de parkings gratuits, avec des chiffres inférieurs de 0,4% à la même période en 2019 (1,2% au-dessus le mois dernier et au-dessus de la baisse moyenne sur trois mois de 1,4 pour cent).

La fréquentation des rues principales du Royaume-Uni a diminué de 18,3 % (4,3 % par rapport au mois dernier et au-dessus de la baisse moyenne sur trois mois de 21,8 %), tandis que les centres commerciaux continuent de lutter, avec une baisse de 33,6 % (2,6 % points au-dessus du mois dernier et juste au-dessus de la baisse moyenne sur trois mois de 34,3 pour cent).

« C’était formidable de voir le Royaume-Uni ouvrir la voie à la fréquentation en octobre parmi les principales économies européennes », a déclaré la directrice générale du British Retail Consortium, Helen Dickinson OBE.

« Cela donne à davantage de détaillants une raison d’espérer alors que nous entrons dans le quartier d’or crucial, avec beaucoup d’entre eux adoptant des connexions numériques et physiques avec leurs clients, et indique que le commerce de détail joue un rôle clé dans la reprise économique. »

Elle a poursuivi: «Alors que de nombreuses villes britanniques ont connu une augmentation significative de la fréquentation ces derniers mois, les plus grandes villes – Londres, Birmingham et Glasgow – continuent d’être à la traîne par rapport à d’autres domaines.

« Des niveaux de tourisme plus faibles, plus de travail à domicile et une utilisation plus faible des transports publics en raison de Covid ont affecté ces villes de manière disproportionnée, tout en freinant les achats dans les centres-villes du Royaume-Uni. »

