Le Royaume-Uni ouvre une enquête de six mois sur l’accord avec Nvidia Arm

L’Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) ouvre une enquête de six mois sur le projet d’acquisition d’Arm par Nvidia.

Dans un communiqué, la secrétaire au numérique, Nadine Dorries, a demandé à la CMA d’examiner l’accord après qu’une enquête initiale a révélé que le syndicat pourrait entraîner « une diminution substantielle de la concurrence sur quatre marchés clés » – les centres de données, l’Internet des objets, les voitures et les jeux vidéo. .

« J’ai soigneusement examiné le rapport » Phase One « de l’Autorité de la concurrence et des marchés sur le projet de rachat d’Arm par Nvidia et j’ai décidé de leur demander d’entreprendre une nouvelle enquête approfondie » Phase deux « », a écrit Dorries.

« Arm occupe une place unique dans la chaîne d’approvisionnement technologique mondiale et nous devons nous assurer que les implications de cette transaction sont pleinement prises en compte. L’AMC me rendra désormais compte pour des raisons de concurrence et de sécurité nationale et me conseillera sur les prochaines étapes.

« L’engagement du gouvernement envers notre secteur technologique florissant est inébranlable et nous accueillons favorablement les investissements étrangers, mais il est juste que nous prenions pleinement en compte les implications de cette transaction. »

Nvidia a annoncé son intention d’acquérir Arm pour 40 milliards de dollars en septembre 2020. La CMA est l’une des nombreuses entités de concurrence internationales à examiner l’accord ; le ministère britannique du Numérique, des Médias, de la Culture et des Sports est intervenu dans l’accord en avril en invoquant des problèmes de sécurité nationale, tandis que les régulateurs des États-Unis et de la Chine enquêtent également sur l’acquisition.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72658/uk-launches-six-month-investigation-into-nvidia-arm-deal/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));