Le Royaume-Uni perd 0 million à cause des fraudes cryptographiques, les bourses indiennes bloquent les comptes liés aux activités malveillantes

La cyber-sécurité

Le Royaume-Uni perd 200 millions de dollars à cause de fraudes cryptographiques, les bourses indiennes bloquent les comptes liés à des activités malveillantes

AnTy19 octobre 2021

Les fraudes liées aux crypto-monnaies ont augmenté de plus de 146 millions de livres (200 millions de dollars) au cours des neuf premiers mois de l’année, a déclaré la police britannique.

Jusqu’à présent, le montant d’argent perdu en 2021 est supérieur de 30% à celui de l’ensemble de 2020.

La police a également déclaré que plus de 7 000 signalements de fraudes liées à la cryptographie avaient été signalés au centre national de signalement du Royaume-Uni pour la fraude et la cybercriminalité cette année. Plus de la moitié de ces victimes avaient entre 18 et 45 ans, ont-ils ajouté.

De plus, les fraudeurs utilisaient souvent une fausse approbation de célébrité pour attirer les gens, avec environ 79% de toutes les plaintes faisant état d’une fausse approbation.

« Les signalements de fraude par crypto-monnaie ont considérablement augmenté au cours des dernières années », a déclaré l’inspecteur en chef détective temporaire Craig Mullish.

« Être plus en ligne signifie que les criminels ont une plus grande opportunité d’approcher des victimes sans méfiance avec des opportunités d’investissement frauduleux. »

Ailleurs, les trois bourses indiennes de crypto-monnaie WazirX, CoinDCX et CoinSwitch Kuber ont bloqué plus de 200 000 comptes au cours des six derniers mois, citant des activités malveillantes.

CoinSwitch Kuber à lui seul a suspendu 180 000 comptes entre avril et septembre 2021 et surveille actuellement les activités quotidiennes d’environ 200 000 comptes qui peuvent être malveillants, a déclaré à BusinessLine le CBO de CoinSwitch Kuber, Sharan Nair.

Binance a acquis WazirX et a bloqué 14 469 comptes. L’échange a également reçu 38 demandes d’organismes chargés de l’application des lois de l’Inde et des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France, de l’Autriche, de la Suisse et de l’Allemagne pour bloquer les comptes.

Pour suivre les activités malveillantes, WazirX a collaboré avec la plateforme de conformité crypto TRM Labs.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.