Le Royaume-Uni pourrait faire face à une vague majeure d’Omicron à partir de janvier de l’année prochaine, prévient une nouvelle analyse

Cela survient à un moment où le Royaume-Uni a enregistré un nouveau bond des cas d’Omicron vendredi, avec 448 nouvelles infections, portant le total à 1 265.

Le Royaume-Uni pourrait faire face à une « grande vague » d’infections à Omicron à partir de janvier de l’année prochaine si des restrictions sur les rassemblements sociaux ne sont pas imposées, a averti samedi une nouvelle analyse scientifique.

Le modèle de la London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) présente tous les scénarios possibles compte tenu du taux auquel les infections augmentent actuellement en Angleterre, une incertitude demeurant quant au nombre de personnes qui nécessiteraient finalement une hospitalisation en raison du virus.

« Sur la base de ce que nous voyons, nous pouvons nous attendre à ce qu’il y ait une grande vague d’Omicron au Royaume-Uni », a déclaré le Dr Nick Davies, l’un des chercheurs à l’origine de la modélisation LSHTM.

L’étude a supposé qu’Omicron est moins grave que les variantes précédentes parmi les vaccinés et que, par conséquent, les hospitalisations peuvent ne pas être trop élevées.

Cependant, il a noté que le nombre de personnes infectées doublait actuellement tous les 2,4 jours en Angleterre, malgré le fait que la région ait des niveaux élevés de vaccination.

Cela indique qu’Omicron est sur le point de dépasser Delta en tant que variante dominante dans le pays d’ici la fin de cette année.

« Dans notre scénario le plus optimiste, l’impact d’Omicron au début de 2022 serait réduit avec des mesures de contrôle légères telles que le travail à domicile », a déclaré à la BBC le Dr Rosanna Barnard, l’une des chercheuses de l’analyse.

« Cependant, notre scénario le plus pessimiste suggère que nous devrons peut-être endurer des restrictions plus strictes pour garantir que le NHS ne soit pas submergé. Le port du masque, la distanciation sociale et les injections de rappel sont essentiels, mais peuvent ne pas suffire », a-t-elle déclaré.

La nouvelle recherche a été publiée en ligne mais n’a pas fait l’objet d’un processus formel d’examen par d’autres scientifiques.

Vendredi, le couvre-visage est devenu obligatoire dans la plupart des lieux intérieurs en Angleterre, y compris les théâtres, les cinémas, les lieux de culte, les musées et les stades de sport en salle, dans le cadre de mesures visant à lutter contre la variante Omicron.

À partir de lundi, le travail à domicile où des orientations possibles entrent en vigueur dans le cadre de l’ensemble de mesures du plan B du gouvernement pour tenter de ralentir la propagation de la nouvelle variante. À partir de la semaine prochaine, les certificats de vaccin COVID-19 deviendront obligatoires pour accéder à la plupart des sites.

Cela survient après que l’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA) a signalé les premières conclusions révélant qu’une troisième dose de rappel complémentaire d’un vaccin COVID-19 était jusqu’à 75 % efficace pour protéger contre la variante Omicron.

Il a analysé les données de 581 cas Omicron et de milliers de cas Delta pour calculer l’efficacité des vaccins contre la nouvelle variante.

Il a montré une baisse spectaculaire de l’efficacité contre Omicron pour le vaccin Oxford/AstraZeneca – administré en Inde sous le nom de Covishield – et une baisse significative pour deux doses pour le vaccin Pfizer/BioNTech.

« Nous nous attendons à ce que les vaccins présentent une protection plus élevée contre les complications graves du COVID-19 », a déclaré le Dr Mary Ramsay, responsable de la vaccination à l’UKHSA.

