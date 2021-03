Le Royaume-Uni pourrait-il accueillir un tournoi reprogrammé cet été? Dernières nouvelles sur les fans, les dates des rencontres et les groupes confirmés

Le tournoi Euro 2020 réorganisé aura lieu cet été alors que l’UEFA s’apprête à célébrer enfin le 60e anniversaire de la compétition.

Les pays d’Europe se préparaient pour le tournoi l’année dernière, qui devait initialement commencer le 12 juin 2020.

.

L’Euro 2020 a été réorganisé à cet été suite aux impacts du verrouillage du COVID-19

Mais le verrouillage du coronavirus a eu des impacts sans précédent sur le monde du football et obligé les organisateurs à repenser la date à laquelle le tournoi pourrait se dérouler.

En mars dernier, il a été annoncé qu’il avait été mis en attente jusqu’à l’été 2021 mais qu’il sera toujours connu sous le nom d ‘«Euro 2020».

Le tournoi a lieu 60 ans plus tard depuis le premier du genre et devrait toujours se tenir dans plusieurs villes du continent, culminant avec la finale à Wembley à Londres.

Le Portugal de Cristiano Ronaldo a battu la France en finale de la dernière compétition tandis que l’Angleterre s’est écrasée en huitièmes de finale contre l’Islande.

Maintenant, tous les regards vont commencer à se tourner vers le tournoi de cet été avec les Euros enfin prêts à partir…

Euro 2020: Dates

Le tournoi reprogrammé est actuellement prévu pour le coup d’envoi le Vendredi 11 juin 2021 avec le Stadio Olimpico de Rome organisant le match d’ouverture entre la Turquie et l’Italie.

L’Angleterre lance sa campagne contre la Croatie à Wembley le dimanche 13 juin.

L’Ecosse débute un jour plus tard contre la République tchèque à Hampden Park, tout comme le Pays de Galles, qui affronte la Suisse en Azerbaïdjan.

La confrontation alléchante du Groupe D – Angleterre contre Écosse – a ensuite lieu à Wembley le vendredi 18 juin.

Une fois la phase de groupes terminée, les huitièmes de finale débuteront le 27 juin, avec les quarts de finale une semaine plus tard le 2 juillet.

Et après les demi-finales des 6 et 7 juillet, les vainqueurs seront sacrés le dimanche 11 juillet à Wembley.

Euro 2020: comment fonctionne le tournoi

La compétition sera composée de 24 équipes réparties en six groupes.

Les deux premiers de chaque groupe passeront en huitièmes de finale, l’équipe classée quatrième étant éliminée.

Les quatre équipes les mieux classées au troisième rang entreront également dans la phase à élimination directe avec les deux équipes restantes rentrant chez elles.

Le tournoi progressera ensuite par la phase à élimination directe avant qu’un champion ne soit couronné.

Contrairement à la Coupe du monde, il n’y aura pas de barrage pour la troisième place aux Euros.

Phase de groupes Euro 2020

groupe A

Turquie Italie Pays de Galles Suisse

Groupe B

Danemark Finlande Belgique Russie

Groupe C

Pays-Bas Ukraine Autriche Macédoine du Nord

Groupe D

Angleterre Croatie Écosse République tchèque

Groupe E

Espagne Suède Pologne Slovaquie

Groupe F

Hongrie Portugal France Allemagne Euro 2020: Stades et villes

Les phases de groupes se dérouleront dans les grands stades de différentes villes européennes:

Groupe A: Stadio Olimpico (Rome, Italie) et stade olympique (Bakou, Azerbaïdjan) Groupe B: Stade Krestovsky (Saint-Pétersbourg, Russie) et stade Parken (Copenhague, Danemark) Groupe C: Johan Cruyff Arena (Amsterdam, Pays-Bas) et Arena Nationala (Bucarest, Roumanie) Groupe D: Wembley Stadium (Londres, Angleterre) et Hampden Park (Glasgow, Écosse) Groupe E: Aviva Stadium (Dublin, Irlande) et San Mames (Bilbao, Espagne) Groupe F: Allianz Arena (Munich, Allemagne) et Puskas Arena (Budapest, Hongrie)

Wembley mettra en scène la fin des affaires du tournoi. Le stade de 90 000 places est le plus grand site utilisé et accueillera la finale.

En raison des déplacements, les demi-finales se dérouleront également sous la célèbre arche de Londres.

En outre, Wembley accueillera trois matches de groupe et un affrontement en huitièmes de finale, tout comme Hampden Park en Écosse et l’Aviva Stadium en Irlande.

Les quarts de finale se déroulent à Saint-Pétersbourg, Rome, Munich et Bakou.

Principaux rendez-vous de l’Euro 2020

Angleterre (Groupe D)

Angleterre v Croatie: 13 juin à Wembley Angleterre v Ecosse: 18 juin à Wembley République tchèque v Angleterre: 22 juin à Wembley

Écosse (Groupe D)

Ecosse v République tchèque: 14 juin à Hampden Park Angleterre v Ecosse: 18 juin à Wembley Croatie v Ecosse: 22 juin à Hampden Park

Pays de Galles (Groupe A)

Pays de Galles / Suisse: 12 juin au stade olympique (Bakou) Turquie / Pays de Galles: 16 juin au stade olympique (Bakou) Italie / Pays de Galles: 20 juin au Stadio Olimpico (Rome) Euro 2020: le Royaume-Uni pourrait-il accueillir tout le tournoi?

Boris Johnson a proposé d’accueillir tous les matchs du Championnat d’Europe au Royaume-Uni cet été – et souhaite la Coupe du monde en Grande-Bretagne et en Irlande en 2030.

S’adressant au Sun, le Premier ministre a déclaré: «Nous accueillons les Euros. Nous accueillons les demi-finales et la finale.

« S’il y a, vous savez, s’ils veulent d’autres matches qu’ils souhaitent organiser, nous sommes certainement prêts pour cela, mais pour le moment, c’est là que nous en sommes avec l’UEFA. »

Dans ce qui pourrait déclencher une décennie de football « aubaine », le chancelier Rishi Sunak exposera également dans le budget de mardi son intention d’injecter des millions de dollars dans le financement de la candidature conjointe du Royaume-Uni et de l’Irlande pour accueillir la Coupe du monde 2030.

Johnson a déclaré: «Nous sommes très, très désireux de ramener le football à la maison en 2030. Je pense que c’est le bon endroit.

«C’est la maison du football, c’est le bon moment. Ce sera une chose absolument merveilleuse pour le pays.

Boris Johnson souhaite apporter plus de football d’élite à l’Euro 2020 britannique: les fans y assisteront-ils?

L’UEFA a demandé aux 12 villes hôtes de soumettre une garantie minimale d’accueil d’ici le 7 avril.

Le gouvernement danois a confirmé que les matches de Copenhague se joueraient devant au moins 11 000 supporters.

La capitale danoise accueillera quatre matches lors de la finale de cet été, et son ministère de la Culture a présenté des plans pour accueillir en toute sécurité un nombre limité de spectateurs au milieu de la pandémie de coronavirus.

Une déclaration sur le site Web du département disait: «Le Championnat d’Europe de football est un événement unique et historique au Danemark.

«Le gouvernement a donc décidé d’autoriser au moins 11 000 à 12 000 spectateurs pour les quatre matches au stade Parken.

«Dans le même temps, nous examinerons s’il peut y avoir encore plus de spectateurs dans le Parken si les conditions de santé le permettent.

«Nous avons également informé la DBU (la fédération danoise de football) et l’UEFA qu’il pourrait être nécessaire de fermer les spectateurs en cas de propagation de l’infection, il sera donc injustifiable d’un point de vue sanitaire d’autoriser les spectateurs aux matches. «

Plus d’informations sur les autres villes hôtes suivront.

Euro 2020: informations sur les billets

L’UEFA pourrait chercher à rembourser tous les billets pour l’Euro 2020 et recommencer le processus d’achat une fois que les capacités du stade auront été confirmées.

Le Times a rapporté que les fans font face à une incertitude persistante concernant leurs billets et devront peut-être les acheter à nouveau dans un proche avenir.

Les gouvernements nationaux n’ont pas encore indiqué combien de fans seront autorisés à assister aux matchs.

En tant que tel, les détenteurs actuels de billets peuvent être remboursés et le processus redémarré.

Plus de 1,5 million des trois millions de billets pour le tournoi avaient été vendus, même si beaucoup d’entre eux auront déjà été retournés.

On s’attend à ce que seuls les fans locaux soient autorisés à participer aux matchs, mais tous les détails à ce sujet suivront.