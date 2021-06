Le ministère de la Santé a déclaré que le plan avait été élaboré à la suite des conseils du Comité mixte sur la vaccination et la vaccination (JCVI et qu’il se déroulerait parallèlement au déploiement annuel du vaccin contre la grippe. Le ministre des Vaccins, Nadhim Zahawi, a déclaré: “Notre programme de vaccination contre le COVID-19 a été un succès retentissant, avec près de 85 pour cent des adultes à travers le Royaume-Uni recevant une première dose et plus de 62 pour cent recevant les deux doses.

“Nous prévoyons maintenant de pérenniser ces progrès et de protéger nos plus vulnérables contre les variantes et la grippe avant l’hiver.

“Les vaccins sont le meilleur moyen de rester au courant de ce virus et j’exhorte tout le monde à accepter l’offre dès que possible.”

