Le Royaume-Uni prévoit un week-end de vacances pour honorer les 70 ans de la reine sur le trône

Le Royaume-Uni célébrera les 70 ans de la reine Elizabeth II sur le trône avec un défilé militaire, des fêtes de quartier et un concours pour créer un nouveau dessert pour le jubilé de platine, a annoncé lundi le palais de Buckingham. Elizabeth deviendra le 6 février le premier monarque britannique à régner pendant sept décennies, et les festivités marquant l’anniversaire culmineront avec un week-end de quatre jours d’événements du 2 au 5 juin. Il n’était pas immédiatement clair à quels événements la reine (95 ans) participerait après que les médecins lui ont récemment conseillé de se reposer davantage.

Le week-end, qui comprend un jour férié supplémentaire en l’honneur de la reine, commencera le jeudi 2 juin avec Trooping the Color, le défilé militaire annuel qui marque l’anniversaire officiel de la reine. Il sera suivi le 3 juin d’un service d’action de grâce. honorer le service de la reine au Royaume-Uni, ses autres royaumes et le Commonwealth.

En clin d’œil au poulet de couronnement – la concoction de poulet froid, de poudre de curry, de mayonnaise et d’autres ingrédients servis lors de garden-parties marquant l’ascension officielle de la reine sur le trône – le palais parrainera le concours Platinum Pudding pour créer un nouveau dessert dédié au monarque .

Le concours sera ouvert aux résidents britanniques âgés d’à peine huit ans et sera jugé par les personnalités culinaires de la télévision Mary Berry et Monica Galetti, ainsi que par le chef cuisinier de Buckingham Palace, Mark Flanagan. La recette gagnante sera publiée avant le week-end du Jubilé afin qu’elle puisse faire partie des célébrations.

Quelque 1 400 personnes se sont déjà inscrites pour organiser les déjeuners du jubilé le 5 juin, avec des événements phares qui se dérouleront à Londres et à l’Eden Project à Cornwall. Le palais s’attend à ce qu’il y ait quelque 2 000 000 événements de quartier à travers le Royaume-Uni. Le week-end se terminera par un spectacle honorant le service du monarque et regardant vers les 70 prochaines années.

Des danseurs, des musiciens, des militaires et des travailleurs clés « raconteront l’histoire du règne de la reine », tandis que les enfants créeront une image de leurs espoirs et aspirations pour la planète, a déclaré le palais.

