Le Royaume-Uni publie un projet de recommandation pour le traitement injectable des patients infectés par le VIH ; de quoi il s’agit

Le VIH est toujours incurable mais les traitements modernes peuvent contrôler le VIH

Bientôt, les injections seront valables pour le traitement à longue durée d’action des infections à VIH-1 chez l’adulte. Le National Institute for Health and Care Excellence (NICE) du Royaume-Uni a publié la semaine dernière un projet d’orientation qui aidera les gens à prendre le traitement injectable qui comprend une combinaison d’injections de rilpivirine (fabriqué par Janssen s Rekambya) et de cabotégravir (fabriqué par Viiv Healthcare et appelé Vocaaabria)

Injections orales contre

Le VIH n’a toujours pas de traitement garantissant une guérison complète, mais il existe des moyens de gérer le virus avec des médicaments. Les comprimés antirétroviraux à vie consommés par jour sont à sens unique. Ce médicament maintient la charge virale dans des limites afin qu’elle ne soit pas transmise à d’autres personnes.

Selon Meindert Boysen, directeur et directeur général adjoint du Center for Health Technology Assessment du NICE, le VIH est toujours incurable mais les traitements modernes peuvent contrôler le VIH. Mais la consommation quotidienne de pilules peut avoir plusieurs effets secondaires tels que la toxicité, des problèmes psychologiques, un changement de mode de vie et d’autres types de stigmatisation.

Aujourd’hui, les essais cliniques prouvent que l’administration d’injections combinant rilpivirine et cabotégravir est aussi efficace que les pilules antirétrovirales orales pour maintenir la charge virale dans les limites. Les adultes infectés par le VIH qui ont consommé des antirétroviraux et qui ne présentent aucun signe de résistance virale peuvent désormais passer à l’injection.

Les injections doivent être administrées une fois tous les deux mois après une période d’introduction du comprimé oral.

Qui bénéficiera de la nouvelle injection HV

Selon NICE, 13 000 personnes au Royaume-Uni bénéficieront du traitement. Cependant, cette nouvelle forme de traitement est encore au stade des recommandations et les cliniques doivent intensifier leurs efforts pour commencer à administrer ces injections aux patients infectés par le VIH et cela prendrait du temps, explique le professeur Alison Grant, doyenne de sa faculté des maladies infectieuses et tropicales à École d’hygiène et de médecine tropicale de Londres.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.