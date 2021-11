Le Royaume-Uni qualifie l’explosion devant un hôpital de Liverpool d’acte terroriste

15/11/2021

Le à 18:35 CET

.

Les Gouvernement britannique relevé ce lundi le niveau de alerte terroriste dans le pays de « substantielle » à « grave ». Cette décision laisse entendre qu’il pourrait y avoir une possibilité qu’une attaque soit « hautement probable », après l’explosion d’un véhicule devant un hôpital de Liverpool.

Le ministre britannique de l’Intérieur, Priti Patel, a indiqué ce lundi, dans une déclaration aux médias, que l’attaque qui s’est produite hier vers 11H00 GMT lors de l’explosion d’un taxi, qui a fait un mort et un blessé, avait fait un impact « important » sur la communauté de Liverpool. « En tant que gouvernement et en tant que ministre de l’Intérieur, nous continuons à travailler avec tout le monde en ce qui concerne la sécurité du pays et nous veillerons à prendre toutes les mesures nécessaires », a déclaré Patel.

La politique conservatrice a rappelé qu’« il y a actuellement un enquête ouverte. (Les enquêteurs) auront besoin de temps et d’espace pour faire leur travail « et pour pouvoir clarifier ce qui s’est passé.

En justifiant l’augmentation du niveau d’alerte terroriste, le ministre a expliqué que la mesure répondait au fait qu’il y avait eu deux attaques en l’espace d’un mois, faisant allusion au meurtre le mois dernier du député conservateur David Amess.

Lors d’une précédente conférence de presse, l’inspecteur adjoint de l’unité antiterroriste de la police du Nord-Ouest, Russ Jackson, avait révélé que l’explosion à l’extérieur du Liverpool Women’s Hospital avait été causée, selon ses enquêtes, par « un appareil fait maison composé du passager du taxi « décédé ». comprendre comment il a été fabriqué, l’explosif, la motivation de ce qui s’est passé et s’il y a quelqu’un d’autre impliqué », a-t-il déclaré.

Aux trois arrestations effectuées dimanche dans le quartier de Kensington de cette ville – trois hommes âgés de 21, 26 et 29 ans – un quatrième arrestation d’un nouveau suspect, qui est également interrogé par les agents.

Selon ce qui a été établi jusqu’à présent, le conducteur du véhicule, qui a dû être soigné dans un hôpital pour les blessures alors qu’il en est déjà sorti, a récupéré le passager à un endroit situé à une dizaine de minutes du centre médical.