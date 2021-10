Le Royaume-Uni reçoit près de 45 millions d’appels frauduleux en trois mois

21/10/2021 à 10h06 CEST

SPORT.es

Près de 45 millions de personnes au Royaume-Uni ont été la cible de SMS ou d’appels téléphoniques frauduleux pendant l’été, selon le régulateur des télécommunications Ofcom. Environ la moitié ont déclaré avoir reçu un appel ou un SMS frauduleux au moins une fois par semaine.

Une enquête menée auprès de 2 000 adultes en septembre a révélé que près d’un million de personnes avaient été induites en erreur pour un message ou un appel qu’ils ont reçu. Les escroqueries par SMS sont plus courantes chez les 16 à 34 ans, les deux tiers en recevant une entre juin et août. Les personnes âgées sont plus fréquemment attaquées via leur ligne fixe, et 61% des plus de 75 ans reçoivent un appel téléphonique frauduleux, mais tous les âges sont à risque.

Les résidents britanniques qui pensent avoir été attaqués ou arnaqués, ils peuvent signaler un SMS en l’envoyant au 7726, les chiffres du clavier contenant les lettres de spam. Cependant, l’Ofcom a constaté que 79 % des utilisateurs de téléphones portables n’étaient pas au courant de ce service. Lindsey Fussell, directrice du groupe de réseautage et de communication de l’Ofcom, a exhorté le public à ne pas répondre aux messages qui ne semblent pas tout à fait corrects.