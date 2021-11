Le Royaume-Uni réduit d’un mois le temps de réservation des vaccins de rappel COVID

Plus de 9 millions de personnes ont déjà reçu leurs vaccins complémentaires en Angleterre, destinés à étendre la protection de leurs deux premières doses au cours des mois d’hiver.

Le service de santé du Royaume-Uni a annoncé samedi une réduction d’un mois des délais de réservation pour un vaccin complémentaire contre le COVID-19, invitant les personnes âgées de 50 ans et plus à réserver leurs injections de rappel après un écart de cinq mois à partir de leur deuxième dose.

À partir de lundi, le système national de réservation du National Health Service (NHS) permettra aux gens de pré-réserver leur rendez-vous de rappel un mois avant d’être éligibles.

Toute personne âgée de plus de 50 ans et toutes celles classées comme les plus à risque de COVID-19 devraient bénéficier d’un rappel six mois après leur deuxième dose. Actuellement, ils ne peuvent prendre rendez-vous qu’au bout de six mois.

À partir de la semaine prochaine, ils pourront prendre leur rendez-vous après cinq mois, ce qui signifie que quelqu’un pourra pré-réserver son jab pour le jour où il atteindra le jalon de six mois, plutôt que d’attendre des jours ou des semaines pour un rendez-vous pratique. Il devrait bénéficier à des millions de personnes éligibles.

« Les vaccins COVID-19 sont le meilleur moyen de vous protéger, vous et votre famille, avant un hiver difficile et ce changement dans le système de réservation permettra aux gens de réserver aussi facilement que possible leurs injections de rappel », a déclaré le secrétaire britannique à la Santé, Sajid Javid.

«Cela accélérera le programme de rappel, garantira que le NHS est en mesure de vacciner les personnes le plus rapidement possible et, surtout, aidera davantage de personnes à maintenir leur protection contre le COVID-19, car nous savons que l’immunité diminuera avec le temps. S’il vous plaît, ne tardez pas – venez chercher le vaccin pour garder le virus à distance », a-t-il déclaré.

Plus de 9 millions de personnes ont déjà reçu leurs vaccins complémentaires en Angleterre, destinés à étendre la protection de leurs deux premières doses au cours des mois d’hiver.

La dernière modification apportée au système de réservation accélérera encore le déploiement du vaccin de rappel. « Le programme de rappel COVID-19 fait de grands progrès – merci au NHS et à tous ceux qui se sont manifestés jusqu’à présent pour assurer une protection vitale avant l’hiver », a déclaré la ministre britannique des Vaccins Maggie Throup, alors qu’elle appelait les catégories éligibles à réserver. leurs jabs.

Le temps plus froid conduit traditionnellement à une transmission accrue des virus. Les vaccins offrent des niveaux de protection élevés, mais l’immunité diminue avec le temps, en particulier pour les personnes âgées et les groupes à risque. leurs défenses et se protègent cet hiver.

«Bien que cet hiver soit sans aucun doute différent, la chose la plus importante que vous puissiez faire est de vous présenter à la fois pour votre rappel COVID et votre vaccin contre la grippe dès que possible – maintenant avec la commodité supplémentaire de réserver à l’avance – ce qui le rend encore plus facile à protéger. vous-même et vos proches », a déclaré le directeur médical national du NHS, Stephen Powis.

Les dernières preuves du Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE) du gouvernement britannique montrent que la protection contre les maladies symptomatiques passe de 65 pour cent, jusqu’à trois mois après la deuxième dose, à 45 pour cent six mois après la deuxième dose pour l’Oxford/ vaccin AstraZeneca, et de 90 % à 65 % pour le vaccin Pfizer/BioNTech.

La protection contre l’hospitalisation passe de 95 % à 75 % pour Oxford/AstraZeneca et de 99 % à 90 % pour Pfizer/BioNTech.

Le programme de rappel est conçu pour compléter cette immunité déclinante. Les premiers résultats de Pfizer montrent qu’un rappel suivant un schéma primaire du même vaccin rétablit la protection jusqu’à 95,6% contre l’infection symptomatique.

La semaine dernière, les directives cliniques ont été mises à jour pour permettre aux boosters COVID-19 d’être administrés un peu plus tôt aux personnes les plus à risque, lorsque cela est logique sur le plan opérationnel, en particulier dans les établissements de soins pour personnes âgées. Il devrait également aider d’autres groupes vulnérables, tels que les patients confinés à la maison, afin qu’ils puissent recevoir leurs vaccins contre la grippe et le COVID-19 en même temps.

Cette décision intervient alors que les taux quotidiens de coronavirus au Royaume-Uni poursuivent une tendance à la baisse, avec 34 029 cas et 193 décès COVID-19 enregistrés vendredi – contre 37 269 cas et 214 décès la veille.

