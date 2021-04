Le Royaume-Uni se prépare à explorer Britcoin, une CBDC soutenue par la Banque d’Angleterre

Le Royaume-Uni prévoit de tester la viabilité d’une monnaie numérique émise par une banque centrale. Un rapport a annoncé cette nouvelle le 19 avril, notant que la pièce s’appelait Britcoin. La Banque d’Angleterre (BoE) se serait associée à HM Treasury pour former un groupe de travail chargé de travailler sur le projet Britcoin, qui vise à résoudre les problèmes rencontrés dans les crypto-monnaies traditionnelles, telles que Bitcoin (BTC).

Selon le rapport, Britcoin ne remplacera pas les espèces et les dépôts bancaires si la banque donne suite à ses plans. Au lieu de cela, la CBDC coexistera avec les monnaies fiduciaires pour potentiellement simplifier la façon dont les entreprises et les clients individuels effectuent des transactions. Britcoin permettrait aux utilisateurs de rendre compte directement auprès de la BoE et de surpasser les autres crypto-monnaies tout en modifiant le rôle des prêteurs dans le système financier britannique.

Cependant, le Royaume-Uni n’a pas encore décidé s’il lancera une CBDC. Dans une annonce, BoE a déclaré:

Le gouvernement et la Banque d’Angleterre n’ont pas encore pris de décision sur l’introduction d’une CBDC au Royaume-Uni et s’engageront de manière approfondie avec les parties prenantes sur les avantages, les risques et les aspects pratiques de le faire.

Davantage de régulateurs britanniques rejoindront le groupe de travail CBDC

Bien que le groupe de travail se compose actuellement de deux entités, la BoE a noté que d’autres autorités compétentes seront ajoutées en temps voulu. Pour le moment, le groupe de travail vise à favoriser la coordination entre les différentes agences qui seront impliquées dans le projet. De plus, il cherche à organiser l’exploration des objectifs, des applications, des opportunités et des risques liés à l’émission d’une CBDC.

Coprésidé par Jon Cunliffe, sous-gouverneur de la Banque d’Angleterre pour la stabilité financière, et Katharine Braddick, directrice générale des services financiers chez HM Treasury, le groupe de travail surveillera également les développements internationaux de la CBDC pour s’assurer que le Royaume-Uni n’est pas laissé pour compte dans l’innovation mondiale.

Les autres fonctions consistent à guider l’évaluation des caractéristiques de conception qu’une CBDC doit avoir pour atteindre les objectifs nationaux et à soutenir une évaluation rigoureuse, cohérente et complète de l’ensemble du dossier Britcoin.

Cette nouvelle intervient alors que la majeure partie du marché de la crypto-monnaie continue de saigner après avoir atteint des sommets sans précédent la semaine dernière. Après avoir atteint un ATH de 46339,82 livres le 14 avril, BTC, la principale crypto-monnaie en capitalisation boursière, a baissé de 3,98% au cours des dernières 24 heures et de 9,93% au cours des sept derniers jours pour se négocier à 39202,75 livres.