Le Royaume-Uni se prépare à une série de grésillements estivaux alors que le réchauffement des températures frappe l’Atlantique | Météo | Nouvelles

Le système météorologique change continuellement en raison du réchauffement climatique, apportant une chaleur extrême au Royaume-Uni. Les températures moyennes augmentent régulièrement, ce qui signifie qu’il faut s’attendre à une chaleur de 30 °C, sinon plus, pour le reste de l’été et un avenir prévisible. Julian Faraway, professeur de statistiques à l’Université de Bath et expert en pollution de l’air et en inondations, a maintenant averti que les Britanniques devaient se préparer et « s’adapter » aux températures extrêmes.

M. Faraway a déclaré à Express.co.uk: “En regardant les effets à long terme, nous pouvons nous attendre à un temps plus chaud et plus humide.

« Je pense que les gens au Royaume-Uni devront s’adapter quelque peu.

“Ils vont être plus mal à l’aise avec le temps estival car il va faire chaud et il ne fera pas aussi froid en hiver.”

L’expert a en outre souligné que même si les températures élevées ne peuvent pas être exactement prédites, les gens devront s’attendre à ce qu’elles deviennent la nouvelle «normale».

M. Faraway a déclaré: «Ce n’est pas une chose sûre, mais il est de plus en plus probable que les gens devront s’habituer aux températures que nous avons vues cet été.

“Ce que nous voyons cet été sera considéré comme un temps normal plutôt qu’inhabituel.”

L’expert a ajouté qu’avec la hausse des températures moyennes, le Royaume-Uni peut s’attendre à des événements plus extrêmes tels que des inondations.

M. Faraway a affirmé que les “événements extrêmes” qui ont eu lieu non seulement au Royaume-Uni, mais aussi en Europe, deviendront beaucoup plus fréquents.

Il a déclaré: «Si nous regardons les inondations des rivières, c’est en fait beaucoup plus un problème en hiver. Plus qu’en été.

“La plupart des problèmes au Royaume-Uni surviennent en hiver, cela vous donne donc une certaine perspective lorsque vous regardez les événements qui se sont produits en juillet et août.”

M. Faraway a ajouté: “Les grandes crues éclair, celles-ci ont tendance à se produire en été alors que des précipitations plus soutenues et des inondations plus importantes se produiront en hiver.”

L’expert a également suggéré que si le Royaume-Uni ne souffrait pas de fortes pluies et d’inondations, le pays pourrait souffrir de sécheresse.

Il a déclaré: «L’autre côté de la médaille est le brouillon que nous n’avons pas eu ces derniers temps, mais nous pouvons nous y attendre aussi.

« J’espère que nous resterons entre les deux, mais en particulier en été, les systèmes météorologiques pourraient ne pas nous donner de pluie.

“Bien que nous n’ayons pas eu cela cette année, c’est certainement une possibilité en particulier dans la partie orientale du pays.”