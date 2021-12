Le Royaume-Uni signale un cas record de 1 lakh, mais l’OMS affirme que la variante Delta est toujours dominante

Un énorme 1,06 lakh de nouveaux cas de coronavirus ont été détectés mercredi au Royaume-Uni.

Dans une augmentation sans précédent de la propagation du coronavirus, le Royaume-Uni a signalé mercredi plus d’un lakh de nouveaux cas. C’est la première fois que le nombre de cas franchit ce niveau depuis le début de la pandémie de Covid-19. Mercredi, 1,06 lakh de nouveaux cas de coronavirus ont été détectés. Parmi les pays les plus touchés par la nouvelle variante Omicron se trouve le Royaume-Uni qui a confirmé jusqu’à présent 50 000 cas liés à la variante Omicron.

La plupart des cas de coronavirus dans la région Europe

Selon les données de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), sept des dix pays les plus touchés au monde sont européens avec le plus grand nombre de cas au cours de la semaine dernière. Les trois autres pays en dehors du continent européen qui sont durement touchés sont les États-Unis, l’Afrique du Sud et le Vietnam. En plus du Royaume-Uni, l’Espagne a également enregistré récemment son nombre le plus élevé jamais enregistré de 50 000 nouveaux cas. Le gouvernement français a également déclaré qu’il craignait que le pays ne signale plus d’un lakh de cas par jour en raison de la propagation de la variante Omicron.

Nouveaux vaccins

Israël, qui signale récemment une augmentation des cas de coronavirus, a décidé de vacciner ses agents de santé et sa population âgée avec la quatrième dose de vaccin contre le coronavirus. Le géant pharmaceutique AstraZeneca a déclaré qu’il avait commencé à travailler sur le développement d’un vaccin pour lutter contre la variante Omicron du coronavirus. La société pharmaceutique a déclaré qu’en collaboration avec l’Université d’Oxford, elle avait décidé de développer un vaccin contre le coronavirus spécifique à Omicron.

La variante Delta est-elle toujours dominante ?



S’il est vrai que la flambée des cas de coronavirus est alimentée par la variante Omicron, l’OMS a déclaré que sur le nombre total de cas de coronavirus signalés dans le monde, la plupart des cas sont imputables à la variante Delta qui est toujours dominante. L’OMS a déclaré que sur plus de 10,5 lakh de séquences du génome effectuées entre les deux derniers mois dans le monde, environ 96% des cas ont été attribués à la variante Delta et seulement 4% ont été attribués à la variante Omicron.

Risque global de variante Omicron « très élevé »



L’OMS, sans équivoque, a reconnu que, selon les nouvelles preuves, la variante Omicron s’est avérée avoir un avantage de croissance par rapport à la variante Delta et que le risque émanant de la variante Omicron reste « très élevé ». En ce qui concerne la gravité de la maladie causée par la variante Omicron, l’OMS a déclaré que les hospitalisations en Afrique du Sud et au Royaume-Uni augmentaient et qu’il y avait des chances que le système d’infrastructure de santé soit submergé.

